Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 14) начнет выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В первом раунде украинка поборется против Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 24). Поединок состоится четвертым запуском на центральном корте после игры Фернандес – Мария. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

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Это будет восьмая встреча соперниц. Счет 4:3 в пользу Элины.

Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Ван Синьюй, либо против Беатрис Хаддад Майи.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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