Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
22 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 14) начнет выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
В первом раунде украинка поборется против Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 24). Поединок состоится четвертым запуском на центральном корте после игры Фернандес – Мария. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.
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Это будет восьмая встреча соперниц. Счет 4:3 в пользу Элины.
Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Ван Синьюй, либо против Беатрис Хаддад Майи.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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