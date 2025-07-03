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  4. Радукану выбила чемпионку Уимблдона-2023 и далее сыграет против Соболенко
Уимблдон
03 июля 2025, 03:32 |
65
1

Радукану выбила чемпионку Уимблдона-2023 и далее сыграет против Соболенко

Эмма во втором круге мейджора в Лондоне прошла Маркету Вондроушову

03 июля 2025, 03:32 |
65
1
Радукану выбила чемпионку Уимблдона-2023 и далее сыграет против Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Британская теннисистка Эмма Радукану (WTA 40) добыла вторую победу на Уимблдонском турнире 2025.

Во втором раунде чемпионка US Open 2021 выбила победительницу травяного мейджора в 2023 году Маркету Вондроушову (Чехия, WTA 73) за 1 час и 23 минуты.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Эмма Радукану (Великобритания) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:3, 6:3

Радукану и Вондроушова провели четвертое очное противостояние. Эмма во второй раз обыграла Маркету. Впервые она это сделала в 2021 году также на Уимблдоне и также в 1/32 финала.

Радукану в пятый раз выступает на слэме в Лондоне и в третий раз вышла в третий круг. В 2024 она добралась до 1/8 финала, что является ее лучшим результатом на этом турнире.

Следующей соперницей Радукану будет первая ракетка мира Арина Соболенко.

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Эмма Радукану Маркета Вондроушова Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Fdail
Емма зіграла чудово й обіграла Маркету в будь-якому компоненті : подача, гра на задній лінії, біля сітки, різані тощо. Теніс близький до переможного юсо. Якщо враховувати, що Емма дома й соболенко якось сумнівно відіграла перші 2 раунди (Бузкова так-то мала гарні шанси взяти перший сет при своїй грі), то шанси точно є. Удачі
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