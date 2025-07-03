Радукану выбила чемпионку Уимблдона-2023 и далее сыграет против Соболенко
Эмма во втором круге мейджора в Лондоне прошла Маркету Вондроушову
Британская теннисистка Эмма Радукану (WTA 40) добыла вторую победу на Уимблдонском турнире 2025.
Во втором раунде чемпионка US Open 2021 выбила победительницу травяного мейджора в 2023 году Маркету Вондроушову (Чехия, WTA 73) за 1 час и 23 минуты.
Уимблдон-2025. 1/32 финала
Эмма Радукану (Великобритания) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:3, 6:3
Радукану и Вондроушова провели четвертое очное противостояние. Эмма во второй раз обыграла Маркету. Впервые она это сделала в 2021 году также на Уимблдоне и также в 1/32 финала.
Радукану в пятый раз выступает на слэме в Лондоне и в третий раз вышла в третий круг. В 2024 она добралась до 1/8 финала, что является ее лучшим результатом на этом турнире.
Следующей соперницей Радукану будет первая ракетка мира Арина Соболенко.
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