Радукану выбила чемпионку Уимблдона-2023 и далее сыграет против Соболенко

Британская теннисистка Эмма Радукану (WTA 40) добыла вторую победу на Уимблдонском турнире 2025.

Во втором раунде чемпионка US Open 2021 выбила победительницу травяного мейджора в 2023 году Маркету Вондроушову (Чехия, WTA 73) за 1 час и 23 минуты.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Эмма Радукану (Великобритания) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:3, 6:3

Радукану и Вондроушова провели четвертое очное противостояние. Эмма во второй раз обыграла Маркету. Впервые она это сделала в 2021 году также на Уимблдоне и также в 1/32 финала.

Радукану в пятый раз выступает на слэме в Лондоне и в третий раз вышла в третий круг. В 2024 она добралась до 1/8 финала, что является ее лучшим результатом на этом турнире.

Следующей соперницей Радукану будет первая ракетка мира Арина Соболенко.