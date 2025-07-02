Неприятная сенсация: финалистка Уимблдона-2024 проиграла во втором раунде
Жасмин Паолини взяла первый сет у Камиллы Рахимовой, но одержать победу не сумела
Пятая ракетка мира Жасмин Паолини (Италия) завершила выступления на Уимблдонском турнире 2025.
В 1/32 финала итальянка в трех сетах потерпела неожиданное поражение от «нейтралки» Камиллы Рахимовой (WTA 80) за 2 часа и 19 минут.
Уимблдон-2025. 1/32 финала
Жасмин Паолини (Италия) [4] – Камилла Рахимова – 6:4, 4:6, 4:6
Паолини провела второе очное противостояние против Рахимовой и впервые ей уступила. В 2022 году представительница Италии одолела Камиллу во втором круге испанского 100-тысячника.
Жасмин в 2024 году играла в финале Уимблдона, где проиграла Барборе Крейчиковой.
Следующей соперницей Рахимовой будет 30-я сеяная Линда Носкова из Чехии.
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