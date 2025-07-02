Неприятная сенсация: финалистка Уимблдона-2024 проиграла во втором раунде

Пятая ракетка мира Жасмин Паолини (Италия) завершила выступления на Уимблдонском турнире 2025.

В 1/32 финала итальянка в трех сетах потерпела неожиданное поражение от «нейтралки» Камиллы Рахимовой (WTA 80) за 2 часа и 19 минут.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Жасмин Паолини (Италия) [4] – Камилла Рахимова – 6:4, 4:6, 4:6

Паолини провела второе очное противостояние против Рахимовой и впервые ей уступила. В 2022 году представительница Италии одолела Камиллу во втором круге испанского 100-тысячника.

Жасмин в 2024 году играла в финале Уимблдона, где проиграла Барборе Крейчиковой.

Следующей соперницей Рахимовой будет 30-я сеяная Линда Носкова из Чехии.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine