Уимблдон03 июля 2025, 04:14 | Обновлено 03 июля 2025, 04:17
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Все сеяные теннисисты и теннисистки, покинувшие Уимблдон в 3-й игровой день
В среду на травяных кортах Уимблдона было чуть более спокойно, но не менее интересно
03 июля 2025, 04:14 | Обновлено 03 июля 2025, 04:17
234
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2 июля на Уимблдоне-2025 состоялись матчи второго раунда в верхней части женской сетки и нижней части мужской.
По итогам игрового дня травяной мейджор покинули шесть сеяных теннисисток и всего два теннисиста.
Женщины:
- Лейла Фернандес [29] – проиграла Лауре Зигемунд (2:6, 3:6)
- Донна Векич [22] – проиграла Кристине Букше (1:6, 3:6)
- Беатрис Хаддад Майя [21] – проиграла Далме Галфи (6:7, 1:6)
- Диана Шнайдер [12] – проиграла Диан Парри (4:6, 1:6)
- Жасмин Паолини [4] – проиграла Камилле Рахимовой (6:4, 4:6, 4:6)
- Маккартни Кесслер [31] – проиграла Анастасии Павлюченковой (6:7, 4:6)
Мужчины:
- Фрэнсис Тиафо [12] – проиграл Кэмерону Норри (6:4, 4:6, 3:6, 5:7)
- Иржи Легечка [23] – проиграл Маттео Белуччи (6:7, 1:6, 5:7)
Всего же с Уимблдона уже вылетели 15 сеяных теннисистов и 16 сеяных теннисисток.
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