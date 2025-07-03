Все сеяные теннисисты и теннисистки, покинувшие Уимблдон в 3-й игровой день

2 июля на Уимблдоне-2025 состоялись матчи второго раунда в верхней части женской сетки и нижней части мужской.

По итогам игрового дня травяной мейджор покинули шесть сеяных теннисисток и всего два теннисиста.

Женщины:

Лейла Фернандес [29] – проиграла Лауре Зигемунд (2:6, 3:6)

Лейла Фернандес [29] – проиграла Лауре Зигемунд (2:6, 3:6) Донна Векич [22] – проиграла Кристине Букше (1:6, 3:6)

Донна Векич [22] – проиграла Кристине Букше (1:6, 3:6) Беатрис Хаддад Майя [21] – проиграла Далме Галфи (6:7, 1:6)

Беатрис Хаддад Майя [21] – проиграла Далме Галфи (6:7, 1:6) Диана Шнайдер [12] – проиграла Диан Парри (4:6, 1:6)

Диан Парри (4:6, 1:6) Жасмин Паолини [4] – проиграла Камилле Рахимовой (6:4, 4:6, 4:6)

Жасмин Паолини [4] – проиграла Камилле Рахимовой (6:4, 4:6, 4:6) Маккартни Кесслер [31] – проиграла Анастасии Павлюченковой (6:7, 4:6)

Мужчины:

Фрэнсис Тиафо [12] – проиграл Кэмерону Норри (6:4, 4:6, 3:6, 5:7)

Фрэнсис Тиафо [12] – проиграл Кэмерону Норри (6:4, 4:6, 3:6, 5:7) Иржи Легечка [23] – проиграл Маттео Белуччи (6:7, 1:6, 5:7)

Всего же с Уимблдона уже вылетели 15 сеяных теннисистов и 16 сеяных теннисисток.