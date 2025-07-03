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Уимблдон
03 июля 2025, 04:14 | Обновлено 03 июля 2025, 04:17
234
0

Все сеяные теннисисты и теннисистки, покинувшие Уимблдон в 3-й игровой день

В среду на травяных кортах Уимблдона было чуть более спокойно, но не менее интересно

03 июля 2025, 04:14 | Обновлено 03 июля 2025, 04:17
234
0
Все сеяные теннисисты и теннисистки, покинувшие Уимблдон в 3-й игровой день
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

2 июля на Уимблдоне-2025 состоялись матчи второго раунда в верхней части женской сетки и нижней части мужской.

По итогам игрового дня травяной мейджор покинули шесть сеяных теннисисток и всего два теннисиста.

Женщины:

Мужчины:

  • Фрэнсис Тиафо [12] – проиграл Кэмерону Норри (6:4, 4:6, 3:6, 5:7)
  • Иржи Легечка [23] – проиграл Маттео Белуччи (6:7, 1:6, 5:7)

Всего же с Уимблдона уже вылетели 15 сеяных теннисистов и 16 сеяных теннисисток.

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Уимблдон-2025 Лейла Фернандес Лаура Зигемунд Донна Векич Кристина Букша Беатрис Хаддад Майя Диан Парри Далма Галфи Диана Шнайдер Жасмин Паолини Камилла Рахимова Маккартни Кесслер Анастасия Павлюченкова Фрэнсис Тиафо Кэмерон Норри Иржи Легечка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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