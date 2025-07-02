Домой! 12-я нейтральная сеяная вылетела с Уимблдона от 118-й ракетки мира
Диан Парри выбила Диану Шнайдер и пробилась в третий раунд травяного мейджора
15-я ракетка мира из россии Диана Шнайдер, которая выступает в «нейтральном» статусе, к счастью, достаточно быстро завершила выступления на Уимблдое-2025.
Во втором ранде Шнайдер потерпела поражение от представительницы Франции Дианы Парри (WTA 118) за 1 час и 12 минут.
Уимблдон-2025. 1/32 финала
Диана Шнайдер [12] – Диан Парри (Франция) – 4:6, 1:6
Это была первая встреча соперниц. Перед стартом противостояния Шнайдер считалась явной фавориткой.
Парри на травяном мейджоре в Британии стартовала с квалификации. На своем пути в третий круг, помимо Шнайдер, она также прошла Александру Олейникову, Алину Чараеву, Эмерсон Джонс и Петру Мартич. Далее Диан поборется против Сонай Картал.
22-летняя Парри во второй раз в карьере вышла в 1/32 финала Уимблдона.
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