Домой! 12-я нейтральная сеяная вылетела с Уимблдона от 118-й ракетки мира

15-я ракетка мира из россии Диана Шнайдер, которая выступает в «нейтральном» статусе, к счастью, достаточно быстро завершила выступления на Уимблдое-2025.

Во втором ранде Шнайдер потерпела поражение от представительницы Франции Дианы Парри (WTA 118) за 1 час и 12 минут.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Диана Шнайдер [12] – Диан Парри (Франция) – 4:6, 1:6

Это была первая встреча соперниц. Перед стартом противостояния Шнайдер считалась явной фавориткой.

Парри на травяном мейджоре в Британии стартовала с квалификации. На своем пути в третий круг, помимо Шнайдер, она также прошла Александру Олейникову, Алину Чараеву, Эмерсон Джонс и Петру Мартич. Далее Диан поборется против Сонай Картал.

22-летняя Парри во второй раз в карьере вышла в 1/32 финала Уимблдона.