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  4. Домой! 12-я нейтральная сеяная вылетела с Уимблдона от 118-й ракетки мира
Уимблдон
02 июля 2025, 20:58 |
1069
3

Домой! 12-я нейтральная сеяная вылетела с Уимблдона от 118-й ракетки мира

Диан Парри выбила Диану Шнайдер и пробилась в третий раунд травяного мейджора

02 июля 2025, 20:58 |
1069
3
Домой! 12-я нейтральная сеяная вылетела с Уимблдона от 118-й ракетки мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Диан Парри

15-я ракетка мира из россии Диана Шнайдер, которая выступает в «нейтральном» статусе, к счастью, достаточно быстро завершила выступления на Уимблдое-2025.

Во втором ранде Шнайдер потерпела поражение от представительницы Франции Дианы Парри (WTA 118) за 1 час и 12 минут.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Диана Шнайдер [12] – Диан Парри (Франция) – 4:6, 1:6

Это была первая встреча соперниц. Перед стартом противостояния Шнайдер считалась явной фавориткой.

Парри на травяном мейджоре в Британии стартовала с квалификации. На своем пути в третий круг, помимо Шнайдер, она также прошла Александру Олейникову, Алину Чараеву, Эмерсон Джонс и Петру Мартич. Далее Диан поборется против Сонай Картал.

22-летняя Парри во второй раз в карьере вышла в 1/32 финала Уимблдона.

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Диана Шнайдер Диан Парри Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
Свиня слабка, браво Діана
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Sashamar
З якогось старого фільму (може хто нагадає назву): "Венец творенья, дивная Диана!"  . До кого відносити: француженки чи свинини, - індівідуальна справа кожного. 
 Ще не додому, ще, на жаль є пара. Але в одиночці замість двох любителек газпромовських грошей (так-так, спеціально для тих, хто далі паспорта не дивиться - Томова теж ) зустрінуться ті, хто їх вибив.
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