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Уимблдон
02 июля 2025, 22:10 | Обновлено 02 июля 2025, 22:30
5290
18

Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025

Элина в двух сетах переиграла Александру Саснович во втором круге мейджора

02 июля 2025, 22:10 | Обновлено 02 июля 2025, 22:30
5290
18
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) вышла в третий раунд Уимблдонского турнира 2025.

Во втором круге украинка в двух сетах переиграла белорусскую «нейтралку» Александру Саснович (WTA 107) за 1 час и 17 минут.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Александра Саснович [Q] – Элина Свитолина (Украина) [14] – 2:6, 4:6

Свитолина провела четвертое очное противостояние против Саснович. Элина одержала вторую победу над Александрой.

Следующей соперницей украинской теннисистки на травяном мейджоре в Лондоне будет представительница Бельгии Элизе Мертенс (WTA 23), которая посеяна под 24-м номером. 22 июня Элина одолела Элизе в 1/16 финала пятисотника в Бад-Хомбурге.

Элина третий год подряд сыграет в третьем круге Уимблдона. В 2024 году она дошла до четвертьфинала, где уступила Елене Рыбакиной. А ее лучшим результатом на слэме в Великобритании является полуфинал (2019 и 2023 годы).

На старте соревнований Свитолина в двух сетах разгромила Анну Бондарь. Элина стала первой украинской теннисисткой, которой удалось пробиться в 1/32 финала Уимблдона-2025. 3 июля на этих кортах поединки второго раунда проведут Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

НазваниеGetty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Элина Свитолина Александра Саснович Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 18
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Андрій Заліщук
Ось і молодець Еля, ще одна розминка перед серйозним протистоянням з Елізе
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+9
Sashamar
Ну що, підсумки дня. Крім Еліни абсолютний плюс виліт свинини. На жаль, з омонівкою номер не пройшов, хоч Бузкова гідно опиралася. І я б не ставив омонівку беззаперечним фаворитом проти Радукану. (Поздоровлення Еммі, вона красиво відпрацювала Вондрушову).
Очікувано виграли Анісімова, Мертенс, Картал, Кіз, Носкова. На жаль, Лисенятко більш ніж на сет не вистачає. Сильний спад у Фернандес, тому в перемозі Зігемунд нічого дивного. Не дуже очікувано Осака, мабуть Синякова вирішила, що виносу однієї топ-азійки досить. Неочікувано програли Векіч, Гаддад Мая (що трапилось з Беатріс?), Бултер. Зовсім неочікувано і неприємно Паоліні. Так, Жасмін не про траву, минулорічний фінал був винятком, але ж не z-башкірці!
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+8
Alehandro
Як же вибісила Отсоснович своїми розкарячками на подачі))
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+7
Микола Захарченко
Еля зробила свою справу . Фізично виглядає досить непогано , не дивлячись на денну спеку . Є сили і досвід дійти до фіналу , а вольових якостей в неї найбільше з наших дівчат 👊🇺🇦
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+4
Павло
 Еліну з перемогою!
П.С. Походу, спірт.юа найняв якусь зграю недолугих "прибиральників коментів" 
Ви б краще більш-менш адекватних фахівців-журналістів шукали, чесне слово 
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+4
VITASS
Обстановка, корт, двіж навколо, це точно вімблдон а не чемпіонат хацапетовки? Тому і настрій такий і гра така собі, проте перемогу, очки, і призові ніхто не відміняв. Тому кацапці на болота, Елі відпочивати. Всіх з перемогою
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+4
Показать Скрыть 3 ответа
Vlad Holl
Дуже неоднозначний матч. Наступна Мертенс зовсім іншого рівня чим ця бульбоклоун.
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+3
C.Пеклов
Молодець!Але сьогодні Еліна діяла не агресивно,якби заощаджуючи сили Матч виявися,м'яко кажучи,не видовищним,але результат залишиться,а хід матчу забудеться.Еліні успіху в наступному матчі!
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+3
Андрій Заліщук
Діан Парі сьогодні теж подоїла Шнайдер добряче, але ж як підвела Жасмінка, програла якійсь хрені з боліт
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+3
analex
Хотів повболівати сьогодні за Еліну , а вона на гру так і не вийшла , тільки на розминку
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+2
Disiny7
Не досить переконливо, скоріш нейтральна зовсім ніяка, але перемогла в єконом-режимі і це добре. Характер лишимо на Бельгійку, бо з нею у нас старі рахунки. Далі буде!
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+1
Vitason
Саснула саснович,чорного перца ,которым угостила Елина!!
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-3
Олег Мандрівник
Смотрел игру - тут не Элина выиграла, а соснович проиграла. С таким расслабоном Эле пора заканчивать 🤔
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-8
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