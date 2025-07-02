Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
Элина в двух сетах переиграла Александру Саснович во втором круге мейджора
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) вышла в третий раунд Уимблдонского турнира 2025.
Во втором круге украинка в двух сетах переиграла белорусскую «нейтралку» Александру Саснович (WTA 107) за 1 час и 17 минут.
Уимблдон-2025. 1/32 финала
Александра Саснович [Q] – Элина Свитолина (Украина) [14] – 2:6, 4:6
Свитолина провела четвертое очное противостояние против Саснович. Элина одержала вторую победу над Александрой.
Следующей соперницей украинской теннисистки на травяном мейджоре в Лондоне будет представительница Бельгии Элизе Мертенс (WTA 23), которая посеяна под 24-м номером. 22 июня Элина одолела Элизе в 1/16 финала пятисотника в Бад-Хомбурге.
Элина третий год подряд сыграет в третьем круге Уимблдона. В 2024 году она дошла до четвертьфинала, где уступила Елене Рыбакиной. А ее лучшим результатом на слэме в Великобритании является полуфинал (2019 и 2023 годы).
На старте соревнований Свитолина в двух сетах разгромила Анну Бондарь. Элина стала первой украинской теннисисткой, которой удалось пробиться в 1/32 финала Уимблдона-2025. 3 июля на этих кортах поединки второго раунда проведут Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
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П.С. Походу, спірт.юа найняв якусь зграю недолугих "прибиральників коментів"
Ви б краще більш-менш адекватних фахівців-журналістів шукали, чесне слово