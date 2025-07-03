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Уимблдон
03 июля 2025, 19:30 |
1757
2

Стародубцева покинула Уимблдон, проиграв во втором раунде 19-й ракетке мира

Юлия в двух сетах уступила Людмиле Самсоновой в матче 1/32 финала мейджора

03 июля 2025, 19:30 |
1757
2
Стародубцева покинула Уимблдон, проиграв во втором раунде 19-й ракетке мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) завершила выступления на Уимблдонском турнире 2025.

В 1/32 финала украинка в двух сетах потерпела поражение от «нейтральной» 19-й ракетки мира Людмилы Самсоновой за 1 час и 12 минут.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Людмила Самсонова [19] – 2:6, 1:6

Это была вторая встреча соперниц. 26 апреля Юлия одолела Людмилу в третьем круге соревнований WTA 1000 в Мадриде.

Стародубцева на Уимблдоне-2025 успела переиграть Франческу Джонс. Самсонова в третьем раунде встретится с победительницей противостояния Дарья Касаткина – Ирина Камелия Бегу.

Стародубцева во второй раз в карьере сыграла на травяном мейджоре в Лондоне. В 2024 она стартовала с квалификации и также добралась до второго круга.

Днем ранее Юлия также покинула парный разряде слэма, проиграв вместе с Надеждой Киченок в первом раунде тандему Кэролайн Доулхайд / София Кенин.

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Юлия Стародубцева Людмила Самсонова Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Alehandro
Слабенько. Без глибини, все на зручній висоті - ледь не парашутами... хіба що через надзусилля хоч якісь труднощі для болотної створювала, але, в основному, безперспективні накидання...
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+3
C.Пеклов
Юля дуже нестабільно грає й подача нестабільна.
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+2
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