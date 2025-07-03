Стародубцева покинула Уимблдон, проиграв во втором раунде 19-й ракетке мира
Юлия в двух сетах уступила Людмиле Самсоновой в матче 1/32 финала мейджора
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) завершила выступления на Уимблдонском турнире 2025.
В 1/32 финала украинка в двух сетах потерпела поражение от «нейтральной» 19-й ракетки мира Людмилы Самсоновой за 1 час и 12 минут.
Уимблдон-2025. 1/32 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Людмила Самсонова [19] – 2:6, 1:6
Это была вторая встреча соперниц. 26 апреля Юлия одолела Людмилу в третьем круге соревнований WTA 1000 в Мадриде.
Стародубцева на Уимблдоне-2025 успела переиграть Франческу Джонс. Самсонова в третьем раунде встретится с победительницей противостояния Дарья Касаткина – Ирина Камелия Бегу.
Стародубцева во второй раз в карьере сыграла на травяном мейджоре в Лондоне. В 2024 она стартовала с квалификации и также добралась до второго круга.
Днем ранее Юлия также покинула парный разряде слэма, проиграв вместе с Надеждой Киченок в первом раунде тандему Кэролайн Доулхайд / София Кенин.
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