Стародубцева покинула Уимблдон, проиграв во втором раунде 19-й ракетке мира

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) завершила выступления на Уимблдонском турнире 2025.

В 1/32 финала украинка в двух сетах потерпела поражение от «нейтральной» 19-й ракетки мира Людмилы Самсоновой за 1 час и 12 минут.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Людмила Самсонова [19] – 2:6, 1:6

Это была вторая встреча соперниц. 26 апреля Юлия одолела Людмилу в третьем круге соревнований WTA 1000 в Мадриде.

Стародубцева на Уимблдоне-2025 успела переиграть Франческу Джонс. Самсонова в третьем раунде встретится с победительницей противостояния Дарья Касаткина – Ирина Камелия Бегу.

Стародубцева во второй раз в карьере сыграла на травяном мейджоре в Лондоне. В 2024 она стартовала с квалификации и также добралась до второго круга.

Днем ранее Юлия также покинула парный разряде слэма, проиграв вместе с Надеждой Киченок в первом раунде тандему Кэролайн Доулхайд / София Кенин.