Киченок и Стародубцева на Уимблдоне впервые провели матч в одной паре

Украинские теннисистки Надежда Киченок и Юлия Стародубцева завершили выступления в парном разряде Уимблдонского турнира 2025.

В первом раунде украинки в двух сетах проиграли тандему Екатерина Александрова / Чжан Шуай (Китай), который посеяны под 14-м номером.

Уимблдон-2025. Пары, 1/32 финала

Надежда Киченок (Украина) / Юлия Стародубцева (Украина) – Екатерина Александрова / Чжан Шуай (Китай) [14] – 5:7, 2:6

Надежда и Юлия впервые провели матч в одной паре.

Следующими соперницами Александровой и Чжан Шуай будут победительницы противостояния Айла Томлянович / Виктория Томова – Эри Ходзуми / Алдила Сутджиади.

Стародубцева продолжит выступления на Уимблдоне-2025 в одиночном разряде. В первом круге она прошла Франческу Джонс, а 3 июля поборется с 19-й сеяной Людмилой Самсоновой.