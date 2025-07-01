Стародубцева с камбеком одолела британку и вышла в 1/32 финала Уимблдона

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) успешно стартовала на Уимблдоне-2025.

В первом раунде украинка в трех сетах переиграла представительницу Великобритании Франческу Джонс (WTA 122) за 1 час и 46 минут.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Франческа Джонс (Великобритания) [WC] – 1:6, 6:3, 6:1

Во второй партии Юлия отдала свою подачу в первом же гейме после проигранного первого сета, но сумела вернуться в игру и оформить камбек.

В 1/32 финала травяного мейджора в Лондоне Стародубцева поборется против 19-й сеяной «нейтралки» Людмилы Самсоновой (WTA 19).

Юлия во второй раз в карьере выступает на Уимблдонском турнире и во второй раз пробилась во второй круг. В 2024 года она уступила на этой стадии Лулу Сан.

Стародубцева стала второй представительницей Украины, которой удалось выйти во второй раунд Уимблдона-2025. Днем ранее это сделала Элина Свитолина, а сегодня, 1 июля, свой стартовый поединок проиграла Марта Костюк.

Во вторник выступления на травяном мейджоре начнет еще одна украинка – Даяна Ястремская (матч против Коко Гауфф).

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine