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Уимблдон
01 июля 2025, 19:25 | Обновлено 01 июля 2025, 19:36
1020
9

Стародубцева с камбеком одолела британку и вышла в 1/32 финала Уимблдона

Юлия в трех сетах переиграла Франческу Джонс в первом раунде мейджора

01 июля 2025, 19:25 | Обновлено 01 июля 2025, 19:36
1020
9
Стародубцева с камбеком одолела британку и вышла в 1/32 финала Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) успешно стартовала на Уимблдоне-2025.

В первом раунде украинка в трех сетах переиграла представительницу Великобритании Франческу Джонс (WTA 122) за 1 час и 46 минут.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Франческа Джонс (Великобритания) [WC] – 1:6, 6:3, 6:1

Во второй партии Юлия отдала свою подачу в первом же гейме после проигранного первого сета, но сумела вернуться в игру и оформить камбек.

В 1/32 финала травяного мейджора в Лондоне Стародубцева поборется против 19-й сеяной «нейтралки» Людмилы Самсоновой (WTA 19).

Юлия во второй раз в карьере выступает на Уимблдонском турнире и во второй раз пробилась во второй круг. В 2024 года она уступила на этой стадии Лулу Сан.

Стародубцева стала второй представительницей Украины, которой удалось выйти во второй раунд Уимблдона-2025. Днем ранее это сделала Элина Свитолина, а сегодня, 1 июля, свой стартовый поединок проиграла Марта Костюк.

Во вторник выступления на травяном мейджоре начнет еще одна украинка – Даяна Ястремская (матч против Коко Гауфф).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Юлия Стародубцева Франческа Джонс Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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analex
Молодець Юля ! І характер продемонструвала і перебудувалася по ходу гри , мабуть не пила коктейлі на святкуванні ДР Марти
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+4
C.Пеклов
Молодець!В першому сеті був повний провал.Але у другому Юля пристосувалася до гри суперниці й корту, й змогла  переламати хід зустрічі!Успіху в наступному матчі!
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+4
introvert
Чомусь тут домінує думка, що трава грі Стародубцевої не підходить. Особисто я вважаю з точністю до навпаки, і завжди казав, що трава грі Стародубцевої повинна підходити краще за інші покриття. А для прикладу наводив досягнення на траві Агнєшки Радванської, яка теж проявляла тактичне різноманіття, демонструвала хороше бачення корту і полюбляла напружувати суперниць слайсами.
Просто Юля, точнісінько як і Марта, викладається на одному-двох турнірах в рік, а решту часу відбуває номер на корті. Щоб вигравати на траві, на ній потрібно ГРАТИ, а не валяти дурня.
П.С.Спосіб, яким Юля заробила вирішальний матчпойнт, мабуть стане найвишуканішим на турнірі))
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+4
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Vlad Holl
Зібралася і молодець. 
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+3
pawa
З рашисткою буде важкувато, але віримо у Юлію!
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+2
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