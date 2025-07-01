Стародубцева с камбеком одолела британку и вышла в 1/32 финала Уимблдона
Юлия в трех сетах переиграла Франческу Джонс в первом раунде мейджора
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) успешно стартовала на Уимблдоне-2025.
В первом раунде украинка в трех сетах переиграла представительницу Великобритании Франческу Джонс (WTA 122) за 1 час и 46 минут.
Уимблдон-2025. 1/64 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Франческа Джонс (Великобритания) [WC] – 1:6, 6:3, 6:1
Во второй партии Юлия отдала свою подачу в первом же гейме после проигранного первого сета, но сумела вернуться в игру и оформить камбек.
В 1/32 финала травяного мейджора в Лондоне Стародубцева поборется против 19-й сеяной «нейтралки» Людмилы Самсоновой (WTA 19).
Юлия во второй раз в карьере выступает на Уимблдонском турнире и во второй раз пробилась во второй круг. В 2024 года она уступила на этой стадии Лулу Сан.
Стародубцева стала второй представительницей Украины, которой удалось выйти во второй раунд Уимблдона-2025. Днем ранее это сделала Элина Свитолина, а сегодня, 1 июля, свой стартовый поединок проиграла Марта Костюк.
Во вторник выступления на травяном мейджоре начнет еще одна украинка – Даяна Ястремская (матч против Коко Гауфф).
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Просто Юля, точнісінько як і Марта, викладається на одному-двох турнірах в рік, а решту часу відбуває номер на корті. Щоб вигравати на траві, на ній потрібно ГРАТИ, а не валяти дурня.
П.С.Спосіб, яким Юля заробила вирішальний матчпойнт, мабуть стане найвишуканішим на турнірі))