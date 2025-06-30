Уверенный старт: Свитолина разгромила первую соперницу на Уимблдоне-2025
Элина в двух сетах разобралась с Анной Бондар в 1/64 финала травяного мейджора
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) выиграла стартовый матч на Уимблдонском турнире 2025.
В первом раунде украинка в двух сетах разгромила представительницу Венгрии Анну Бондар (WTA 75).
Уимблдон-2025. 1/64 финала
Анна Бондар (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина) [14] – 3:6, 1:6
Это была вторая встреча соперниц. Свитолина добыла вторую победу в очных противостояниях с Анной. 28 мая Элина переиграла Бондар во втором круге Ролан Гаррос. Тогда матч для украинской теннисистки был куда сложнее – 7:6 (7:4), 7:5.
В 1/32 финала Уимблдона-2025 Свитолина встретится либо с Варварой Грачевой (Франция, WTA 92), либо с Александрой Саснович (WTA 107).
Элина стала первой, кто сумела выиграть матч на кортах Уимблдона в 2025 году в основной сетке, учитывая и женский, и мужской разряды.
Свитолина в пятый раз подряд успешно стартовала на травяном мейджоре в Великобритании. В 2024 году она добралась до четвертьфинала, где потерпела поражение от Елены Рыбакиной.
Лучшим результатом Элины на Уимблдоне является полуфинал, до которого она доходила дважды в своей карьере: в 2019 и 2023 годах.
The first win of The Championships 2025 goes to @ElinaSvitolina ✨— Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2025
The No.14 seed defeats Anna Bondar 6-3, 6-1#Wimbledon pic.twitter.com/r7EnE3amCv
Kicking off her campaign! 💚@ElinaSvitolina defeats Bondar 6-3, 6-1 to book her spot into the next round. #Wimbledon pic.twitter.com/7z5ugPQywX— wta (@WTA) June 30, 2025
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А шкода. Могло бути цікаво.