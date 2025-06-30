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  4. Уверенный старт: Свитолина разгромила первую соперницу на Уимблдоне-2025
Уимблдон
30 июня 2025, 14:15 | Обновлено 30 июня 2025, 14:38
1695
12

Уверенный старт: Свитолина разгромила первую соперницу на Уимблдоне-2025

Элина в двух сетах разобралась с Анной Бондар в 1/64 финала травяного мейджора

30 июня 2025, 14:15 | Обновлено 30 июня 2025, 14:38
1695
12
Уверенный старт: Свитолина разгромила первую соперницу на Уимблдоне-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) выиграла стартовый матч на Уимблдонском турнире 2025.

В первом раунде украинка в двух сетах разгромила представительницу Венгрии Анну Бондар (WTA 75).

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Анна Бондар (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина) [14] – 3:6, 1:6

Это была вторая встреча соперниц. Свитолина добыла вторую победу в очных противостояниях с Анной. 28 мая Элина переиграла Бондар во втором круге Ролан Гаррос. Тогда матч для украинской теннисистки был куда сложнее – 7:6 (7:4), 7:5.

В 1/32 финала Уимблдона-2025 Свитолина встретится либо с Варварой Грачевой (Франция, WTA 92), либо с Александрой Саснович (WTA 107).

Элина стала первой, кто сумела выиграть матч на кортах Уимблдона в 2025 году в основной сетке, учитывая и женский, и мужской разряды.

Свитолина в пятый раз подряд успешно стартовала на травяном мейджоре в Великобритании. В 2024 году она добралась до четвертьфинала, где потерпела поражение от Елены Рыбакиной.

Лучшим результатом Элины на Уимблдоне является полуфинал, до которого она доходила дважды в своей карьере: в 2019 и 2023 годах.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 12
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introvert
Спокійно на класі, як і очікувалось. Перших суперниць на мейджорах жереб підбирає Еліні, як правило, прохідних, і це добре. Здається, на РГ Світоліна теж першою оформила прохід в друге коло. Цікавий збіг)
Лисенятко теж близька до перемоги, а от Остап поки що горить.
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+8
C.Пеклов
Молодець Еліна!Перший матч на турнірі, в цілому спокійно та впевнено.Так тримати й надалі!
Ответить
+6
Андрій Заліщук
Чудово, легко і без особливого валідолу
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+3
Misha Siryi
ейс на другій подачі вже як фірмовий стиль Еліні. Молодець Еліна, з перемогою!
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+3
introvert
Ті, хто з нетерпінням очікував матчу другого кола Остапенко - Жабер, можуть розходитися. Туніска муки на корті вже припинила. Остап ще пручається, але теж не факт що пройде.
 А шкода. Могло бути цікаво.
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+2
SosokDayany
Хороший старт  , впевнено і без нервів . Пора вже Еля , пора !
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+2
Микола Захарченко
З перемогою ! 🇺🇦 Бондар виглядала важкувато , але це не применшує майстерність нашої Елі , пройшла на класі .
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+2
Leonidas B
Як і на Ролан Гаросі першою закінчила гру ніж інші. Можа добра прикмета?
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+2
Vitason
Так,непогана гра,але потрібно і надалі добре грати,не розслаблятися і більше впевненості і спокою,тоді можна подумати про щось більше,не загадуємо наперед,а рухаємось від матча до матчу!!
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+1
Друг ФальКА
❤️🇺🇦🎉З успішним стартом на Вімблдоні Першій за рейтингом WTA ракетці 🎾України вітання від всіх фанів Першого за рейтингом UEFA клубу ⚒️України! 😊
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+1
Battersea
Мадьярка мабуть из училища)
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0
KirTheKing
я сначала думал что это бондаренко, наша козачка. вложил в нее кучу денег. реклама, прямые трансляции, полные стадионы, интервью. пошла первая прибыль. а потом случайно всплыл румынский паспорт на фамилию бондарь. а потом еще два паспорта албанский и венгерский. и тоже на фамилию бондарь. ось така несподіванка малята
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-2
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