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  4. Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
28 мая 2025, 17:10 | Обновлено 28 мая 2025, 17:34
2816
12

Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос

Элина в двух напряженных сетах сломила сопротивление Анны Бондар

28 мая 2025, 17:10 | Обновлено 28 мая 2025, 17:34
2816
12
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2025.

Во втором раунде мейджора в Париже украинка в двух непростых сетах переиграла представительницу Венгрии Анну Бондар (WTA 82) за 1 час и 57 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

Анна Бондар (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина) [13] – 6:7 (4:7), 5:7

В первой партии Элина не реализовала по одному сетболу на приеме в 10-м и 12-м геймах, но все же взяла сет на тай-брейке. Во второй партии Свитолина уступала с брейком 0:2, а в восьмом гейме отыграла два скрытых сет-поинта. Несмотря на трудности, украинская теннисистка сумела добыть победу.

Это была первая встреча соперниц.

В третьем раунде РГ-2025 Свитолина сыграет против победительницы противостояния Донна Векич (Хорватия, WTA 19) – Бернарда Пера (США, WTA 83). На старте соревнований в столице Франции Элина одолела Зейнеп Сонмез.

Свитолина в десятый раз подряд вышла в 1/16 финала Ролан Гарррос. Ее лучшим результатом на кортах Парижа является четвертьфинал, до которого она добиралась в 2015, 2017, 2020, 2023 годах.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Элина Свитолина Анна Бондар Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 12
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JSI
Ця перемога довела шо наші дівки сільніші від їх парнєй!
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+10
Vlad Holl
Чудовий матч. Обідві грали відповідно до статусу турніра. Орбанша занервувала , а Еліна навпаки зібралася і в чергове довела ,що має і сили, і волю. Так і далі ! 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
І тут Юля підтримала Еліну перемогою!Браво дівчата!
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+2
Vadym Shcherban
Дуже якось невпевнено... Мало якось гостроти та агресії, та й оригінальності теж. Маємо надію, що все найкраще Еліна тримає для наступних стадій. Були епізоді яскраві, але замало, та й подача, нажаль, й надалі бажає підсилення. Однозначно далі буде складніше. Ну головне, що є перемога.
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+1
Sashamar
Неприємна річ. Усілякі омонівки, мірки і тому подібні суперниць такого рівня проходять не помітив. А Еліна важко. І коли вона доходить до серйозних ігор, сил вже не залишається.
Добре, що завтра можна перепочити
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-2
Leonidas B
Може магія 13 номеру посіву зіграла свою роль, чого так Еліні далася ця перемога.
Ответить
-3
C.Пеклов
Молодець!Якась обезсилена була Еліна,перемогла на морально-волевих!
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-3
introvert
Про такі матчі кажуть "гра забудеться, результат залишиться". Принаймні я точно хочу її забути якнайшвидше)
Знову Еліна придумала собі проблеми на власну голову, щоб потім їх героїчно вирішувати. Класика, хоч і трішки призабута. Проте погода до цього всього теж доклалася - і я не про дощ, а про вітер. Сьогодні він буде на корті явним помічником менш класних тенісисток, нівелюючи різницю в майстерності.
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-4
Barabashovo
Харьковчаночка наша! Умничка! Поздравления от всех твоих фанатов из Первой Столицы!
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-9
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