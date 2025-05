Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2025.

Во втором раунде мейджора в Париже украинка в двух непростых сетах переиграла представительницу Венгрии Анну Бондар (WTA 82) за 1 час и 57 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

Анна Бондар (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина) [13] – 6:7 (4:7), 5:7

В первой партии Элина не реализовала по одному сетболу на приеме в 10-м и 12-м геймах, но все же взяла сет на тай-брейке. Во второй партии Свитолина уступала с брейком 0:2, а в восьмом гейме отыграла два скрытых сет-поинта. Несмотря на трудности, украинская теннисистка сумела добыть победу.

Это была первая встреча соперниц.

В третьем раунде РГ-2025 Свитолина сыграет против победительницы противостояния Донна Векич (Хорватия, WTA 19) – Бернарда Пера (США, WTA 83). На старте соревнований в столице Франции Элина одолела Зейнеп Сонмез.

Свитолина в десятый раз подряд вышла в 1/16 финала Ролан Гарррос. Ее лучшим результатом на кортах Парижа является четвертьфинал, до которого она добиралась в 2015, 2017, 2020, 2023 годах.

