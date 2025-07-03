Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) пробилась в 1/16 финала Уимблдона-2025!

Во втором раунде украинка в треха сетах обыграла «нейтральную» 95-ю ракетку мира Анастасию Захарову за 2 часа и 33 минуты.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Анастасия Захарова [Q] – 5:7, 7:5, 7:6 (10:8)

Даяна уступала 5:7, 3:5 и до того момента ни разу не сделала брейк. Однако в 10-м гейме при 4:5 Ястремская не позволила россиянке подать на матч и взяла три гейма подряд, переведя игру в решающую партию.

В третьем сете было непросто: украинка вела 3:0 и дважды побеждала с брейком, но все же позволила Захаровой зацепиться за поединок. Несмотря на трудности, Ястремская на морально-волевых качествах все же добыла столь сложную победу на тай-брейке.

Это была первая встреча соперниц. Далее Ястремская встретится либо с Софией Кенин, либо с Джессикой Бузас Манейро.

1 июля Ястремская стартовала на Уимблдонском турнире с громкой победы над второй ракеткой мира Коко Гауфф (США). Днем ранее Даяна завершила выступления в парном разряде, где вместе с Бибианой Схофс уступила Кэролайн Доулхайд и Софии Кенин.

Ястремская стала второй представительницей Украины, которой удалось выйти в 1/16 финала Уимблдона-2025. 2 июля это сделала Элина Свитолина, которая выбила другую бесфлажную Александру Саснович.