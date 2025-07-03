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  4. Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Уимблдон
03 июля 2025, 20:05 | Обновлено 03 июля 2025, 20:24
3076
40

Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона

Во втором раунде травяного мейджора Даяна в трех сетах обыграла Анастасию Захарову

03 июля 2025, 20:05 | Обновлено 03 июля 2025, 20:24
3076
40
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) пробилась в 1/16 финала Уимблдона-2025!

Во втором раунде украинка в треха сетах обыграла «нейтральную» 95-ю ракетку мира Анастасию Захарову за 2 часа и 33 минуты.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Анастасия Захарова [Q] – 5:7, 7:5, 7:6 (10:8)

Даяна уступала 5:7, 3:5 и до того момента ни разу не сделала брейк. Однако в 10-м гейме при 4:5 Ястремская не позволила россиянке подать на матч и взяла три гейма подряд, переведя игру в решающую партию.

В третьем сете было непросто: украинка вела 3:0 и дважды побеждала с брейком, но все же позволила Захаровой зацепиться за поединок. Несмотря на трудности, Ястремская на морально-волевых качествах все же добыла столь сложную победу на тай-брейке.

Это была первая встреча соперниц. Далее Ястремская встретится либо с Софией Кенин, либо с Джессикой Бузас Манейро.

1 июля Ястремская стартовала на Уимблдонском турнире с громкой победы над второй ракеткой мира Коко Гауфф (США). Днем ранее Даяна завершила выступления в парном разряде, где вместе с Бибианой Схофс уступила Кэролайн Доулхайд и Софии Кенин.

Ястремская стала второй представительницей Украины, которой удалось выйти в 1/16 финала Уимблдона-2025. 2 июля это сделала Элина Свитолина, которая выбила другую бесфлажную Александру Саснович.

Getty Images/Global Images Ukraine

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Даяна Ястремская Анастасия Захарова Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 40
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Vitason
Не така ця кацапка і легка,вони теж на наших тенісисток налаштовуються,видно їх там добре дрючать, сьогодні будуть її жарити кацапи по кругу!!!
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+15
C.Пеклов
Молодець!Але скільки нервів витратила й своїх й наших!Успіху в наступному матчі!
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+9
geomit
Крутий матч ! Браво Даяна!
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+9
Андрій Заліщук
Спеціально не дивився матч, бо знав, що трохи валідольчику буде, але я не знав, що тут всю аптеку треба було викупити
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+8
Viktor Shuper
топчик! навіть якщо вилетить далі вже за турнір величезний респект. 2 крутих матчі
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+7
Vlad Holl
Мені таке дивитися категорично не можна , та ще  на таку орчиху зі Zвірячою мордою рашистски ( рожа бридка ж). З перемогою ! 
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+6
Neptun
Тріллєр, якого не повинно було бути, стався. Даяна все ж таки вичавила перемогу в режимі "садо-мазо". Молодець!!!
Ответить
+6
Leonidas B
Даяна спонсориня валідолу)))
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+6
Vadym@
Королева тай-брейків, знову
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+6
Fdail
Ох, ця Захарова навіть в порівнянні зі своїми північними племенами якась відморожена. Якесь невротичне кивання головою, коли жме кулак, лупашить по вітру наче не розминяється , а когось там ще вб'є, абсолютно колхозна техніка(уже другий день на це дивлюсь). Жах одним словом. Вітання Даяні , але все ж таких можна легше проходити, якщо давати їм більше можливостей помилятися ( згадав матч на грунті між бульбою й Даяною, де перша будучи гарматницею , дала Даяні можливості розстріляти аути, а не самій в'язуватися в це. Тут , можливо, так зіграти й потрібно було). Але перемога , то перемога. Удачі в наступних раундах.
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
Saar
в мордор мос...ку шлюху!
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+5
Олег Мандрівник
Дичайшая игра. Вот нафига самой себе всё так усложнять? 
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+4
Мосій Шило
Дулась,дулась і нарешті ви.....лася!До інфаркту доведе наш ,,молотобоєць!
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+4
vvm2068
Я не розумію, винести Гоф, а потім такі муки з якоюсь Захаровою?!
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+4
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Обсервер Влад
Мдя, Ястремська сьогодні відскочила, як м'ячик від корту після смешу
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+3
Alexander Melniciuc
Це просто ппц(
Можна кацапці навіть руку потиснути. Вона робила все, щоб Ястремська виграла. І три двойних в одному сеті і фору 0:3 в третьому сеті і 0:3 6:9 на тайбрейі. А Даяна навпаки(
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+3
Умник
Ну когда она уже повзрослеет. Убрать эти детские эмоции.
Как только комбинирует сразу игра.
Как пуляет так нервы.
Победа это хорошо.
Но прежде всего пусть у самой себя спросит чего она хочет.
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+2
mevast
Так, дійсно трилер. Вболівальникам зі слабкою нервовою системою краще не дивитись.
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+2
pricolist
Змусила нас понервувати, особливо коли матч боли не реалізувала відразу. Даяна боєць 
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+2
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newo
Старовинна українська забавка "довести до інфарту". Наступного разу може не проканати. За вольові якості тільки похвала, але над стратегією потрібно подумати і зробити висновки.
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+1
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