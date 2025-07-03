Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Во втором раунде травяного мейджора Даяна в трех сетах обыграла Анастасию Захарову
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) пробилась в 1/16 финала Уимблдона-2025!
Во втором раунде украинка в треха сетах обыграла «нейтральную» 95-ю ракетку мира Анастасию Захарову за 2 часа и 33 минуты.
Уимблдон-2025. 1/32 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Анастасия Захарова [Q] – 5:7, 7:5, 7:6 (10:8)
Даяна уступала 5:7, 3:5 и до того момента ни разу не сделала брейк. Однако в 10-м гейме при 4:5 Ястремская не позволила россиянке подать на матч и взяла три гейма подряд, переведя игру в решающую партию.
В третьем сете было непросто: украинка вела 3:0 и дважды побеждала с брейком, но все же позволила Захаровой зацепиться за поединок. Несмотря на трудности, Ястремская на морально-волевых качествах все же добыла столь сложную победу на тай-брейке.
Это была первая встреча соперниц. Далее Ястремская встретится либо с Софией Кенин, либо с Джессикой Бузас Манейро.
1 июля Ястремская стартовала на Уимблдонском турнире с громкой победы над второй ракеткой мира Коко Гауфф (США). Днем ранее Даяна завершила выступления в парном разряде, где вместе с Бибианой Схофс уступила Кэролайн Доулхайд и Софии Кенин.
Ястремская стала второй представительницей Украины, которой удалось выйти в 1/16 финала Уимблдона-2025. 2 июля это сделала Элина Свитолина, которая выбила другую бесфлажную Александру Саснович.
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Можна кацапці навіть руку потиснути. Вона робила все, щоб Ястремська виграла. І три двойних в одному сеті і фору 0:3 в третьому сеті і 0:3 6:9 на тайбрейі. А Даяна навпаки(
Как только комбинирует сразу игра.
Как пуляет так нервы.
Победа это хорошо.
Но прежде всего пусть у самой себя спросит чего она хочет.