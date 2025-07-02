Сосредоточится на одиночке: Ястремская на Уимблдоне получила баранку в паре

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления в парном разряде Уимблдонского турнира 2025.

В 1/32 финала украинка и ее напарница Бибиана Схофс (Нидерланды) в двух сетах проиграли американскому тандему Кэролай Доулхайд / София Кенин за 1 час и 6 минут.

Уимблдон-2025. Пары, 1/32 финала

Кэролайн Доулхайд (США) / София Кенин (США) [16] – Бибиана Схофс (Нидерланды) / Даяна Ястремская (Украина) – 7:5, 6:0

Ястремская впервые сыграла со Схофс в одной паре.

Во втором круге Доулхайд и Кенин поборются либо против Эллы Макдональд и Минге Сюй, либо против Линды Носковой и Ребекки Шрамковой.

Ястремская продолжит выступления на Уимблдоне-2025 в одиночном разряде. Днем ранее она выбила Коко Гауфф, а в 1/32 финала встретится с Анастасей Захаровой.