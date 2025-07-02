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Уимблдон
02 июля 2025, 21:50 | Обновлено 02 июля 2025, 21:53
1687
2

Сосредоточится на одиночке: Ястремская на Уимблдоне получила баранку в паре

Даяна вместе с Бибианой Схофс в двух сетах проиграли паре Доулхайд / Кенин

02 июля 2025, 21:50 | Обновлено 02 июля 2025, 21:53
1687
2
Сосредоточится на одиночке: Ястремская на Уимблдоне получила баранку в паре
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления в парном разряде Уимблдонского турнира 2025.

В 1/32 финала украинка и ее напарница Бибиана Схофс (Нидерланды) в двух сетах проиграли американскому тандему Кэролай Доулхайд / София Кенин за 1 час и 6 минут.

Уимблдон-2025. Пары, 1/32 финала

Кэролайн Доулхайд (США) / София Кенин (США) [16] – Бибиана Схофс (Нидерланды) / Даяна Ястремская (Украина) – 7:5, 6:0

Ястремская впервые сыграла со Схофс в одной паре.

Во втором круге Доулхайд и Кенин поборются либо против Эллы Макдональд и Минге Сюй, либо против Линды Носковой и Ребекки Шрамковой.

Ястремская продолжит выступления на Уимблдоне-2025 в одиночном разряде. Днем ранее она выбила Коко Гауфф, а в 1/32 финала встретится с Анастасей Захаровой.

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Бибиана Схофс Даяна Ястремская Кэролайн Доулхайд София Кенин Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashamar
Не дивно. У Соньки в парі з Доулхайд завжди виходило краще, ніж з Людмилою. А Ястремська - Схоофс це просто ситуативна пара. Причому нідерландка індивідуально повний нуль, та й в парі великих успіхів не досягала.
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+2
Андрій Заліщук
Нічого страшного, це так для розминки гра
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0
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