Сосредоточится на одиночке: Ястремская на Уимблдоне получила баранку в паре
Даяна вместе с Бибианой Схофс в двух сетах проиграли паре Доулхайд / Кенин
Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления в парном разряде Уимблдонского турнира 2025.
В 1/32 финала украинка и ее напарница Бибиана Схофс (Нидерланды) в двух сетах проиграли американскому тандему Кэролай Доулхайд / София Кенин за 1 час и 6 минут.
Уимблдон-2025. Пары, 1/32 финала
Кэролайн Доулхайд (США) / София Кенин (США) [16] – Бибиана Схофс (Нидерланды) / Даяна Ястремская (Украина) – 7:5, 6:0
Ястремская впервые сыграла со Схофс в одной паре.
Во втором круге Доулхайд и Кенин поборются либо против Эллы Макдональд и Минге Сюй, либо против Линды Носковой и Ребекки Шрамковой.
Ястремская продолжит выступления на Уимблдоне-2025 в одиночном разряде. Днем ранее она выбила Коко Гауфф, а в 1/32 финала встретится с Анастасей Захаровой.
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