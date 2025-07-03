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  4. Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Англия
03 июля 2025, 23:40 |
1302
1

Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»

Британец – о Лионеле Месси

03 июля 2025, 23:40 |
1302
1
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Легендарный английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни назвал лучшего футболиста в истории.

«Я думаю, что Месси – номер один в истории. Я просто думаю, что он лучший в мире. Меня много критикуют за то, что я выбрал Месси, а не Роналду. Но у каждого есть свое мнение.

Они оба невероятны. Я думаю, что это, пожалуй, два лучших игрока, которые когда-либо играли в футбол. На мой взгляд, у Месси просто немного больше дополнительного шарма, который мне нравится в игроке, вот причина моего выбора», – сказал Руни.

Ранее восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси высоко оценил бывшую звезду «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

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Уэйн Руни Лионель Месси Криштиану Роналду
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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Комментарии 1
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antt
От це співпадіння. Найкращі футболісти, навіть самий головний, лише в другому десятиріччі XXI століття. Раніше не було. А де навіть теорія ймовірностей і якийсь рівномірний розподіл таких геніїв футболу по часу.
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