Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»

Легендарный английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни назвал лучшего футболиста в истории.

«Я думаю, что Месси – номер один в истории. Я просто думаю, что он лучший в мире. Меня много критикуют за то, что я выбрал Месси, а не Роналду. Но у каждого есть свое мнение.

Они оба невероятны. Я думаю, что это, пожалуй, два лучших игрока, которые когда-либо играли в футбол. На мой взгляд, у Месси просто немного больше дополнительного шарма, который мне нравится в игроке, вот причина моего выбора», – сказал Руни.

Ранее восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси высоко оценил бывшую звезду «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.