Дебют Любеновича и 80% игроков на просмотре. Ворскла одолела Локомотив Киев

5 июля состоялся товарищеский матч между командами Ворскла Полтава и Локомотив Киев.

Поединок прошел на стадионе Лтава в селе Крутой Берег, полтавская область. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу Ворсклы.

Все голы были забиты в первом тайме. За полтавчан отличились Иван Нестеренко, выведший команду на поле с капитанской повязкой, а также Артем Сердюк и Тарас Дмитрук.

Как сообщила пресс-служба Ворсклы, 80% команды состояла из игроков на просмотре.

Также на посту главного тренера полтавского коллектива дебютировал Желько Любенович.

Товарищеский матч. 5 июля

Ворскла Полтава – Локомотив Киев – 3:1

Голы: Нестеренко, 6, Сердюк, 19, Дмитрук, 40 – гол, 11