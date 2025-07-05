Дебют Любеновича и 80% игроков на просмотре. Ворскла одолела Локомотив Киев
Полтавская команда добыла победу в товарищеском матче со счетом 3:1
5 июля состоялся товарищеский матч между командами Ворскла Полтава и Локомотив Киев.
Поединок прошел на стадионе Лтава в селе Крутой Берег, полтавская область. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу Ворсклы.
Все голы были забиты в первом тайме. За полтавчан отличились Иван Нестеренко, выведший команду на поле с капитанской повязкой, а также Артем Сердюк и Тарас Дмитрук.
Как сообщила пресс-служба Ворсклы, 80% команды состояла из игроков на просмотре.
Также на посту главного тренера полтавского коллектива дебютировал Желько Любенович.
Товарищеский матч. 5 июля
Ворскла Полтава – Локомотив Киев – 3:1
Голы: Нестеренко, 6, Сердюк, 19, Дмитрук, 40 – гол, 11
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