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Товарищеские матчи
Ворскла
05.07.2025 14:00 – FT 3 : 1
Локомотив Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
05 июля 2025, 19:22 |
182
0

Дебют Любеновича и 80% игроков на просмотре. Ворскла одолела Локомотив Киев

Полтавская команда добыла победу в товарищеском матче со счетом 3:1

05 июля 2025, 19:22 |
182
0
Дебют Любеновича и 80% игроков на просмотре. Ворскла одолела Локомотив Киев
ФК Ворскла

5 июля состоялся товарищеский матч между командами Ворскла Полтава и Локомотив Киев.

Поединок прошел на стадионе Лтава в селе Крутой Берег, полтавская область. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу Ворсклы.

Все голы были забиты в первом тайме. За полтавчан отличились Иван Нестеренко, выведший команду на поле с капитанской повязкой, а также Артем Сердюк и Тарас Дмитрук.

Как сообщила пресс-служба Ворсклы, 80% команды состояла из игроков на просмотре.

Также на посту главного тренера полтавского коллектива дебютировал Желько Любенович.

Товарищеский матч. 5 июля

Ворскла Полтава – Локомотив Киев – 3:1

Голы: Нестеренко, 6, Сердюк, 19, Дмитрук, 40 – гол, 11

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Ворскла Полтава Локомотив Киев чемпионат Украины по футболу товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Тарас Дмитрук Иван Нестеренко Желько Любенович
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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