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Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 18:38 | Обновлено 05 июля 2025, 18:40
573
0

Динамо первым пропустило в товарищеском матче против команды Кишварда

На 24-й минуте отличился Тонислав Йорданов и вывел венгерский клуб вперед

05 июля 2025, 18:38 | Обновлено 05 июля 2025, 18:40
573
0
Динамо первым пропустило в товарищеском матче против команды Кишварда
Instagram. Тонислав Йорданов

5 июля проходит товарищеский матч между командами Динамо Киев (Украина) и Кишварда (Венгрия).

Коллективы играют на стадионе Алюминий Спортни Парк в Австрии. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

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На 24-й минуте счет в поединке был открыт. Гол для венгерского клуба забил 26-летний болгарский форвард Тонислав Йорданов, 1:0 в пользу Кишварды.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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