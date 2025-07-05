Украина. Премьер лига05 июля 2025, 18:38 | Обновлено 05 июля 2025, 18:40
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Динамо первым пропустило в товарищеском матче против команды Кишварда
На 24-й минуте отличился Тонислав Йорданов и вывел венгерский клуб вперед
05 июля 2025, 18:38 | Обновлено 05 июля 2025, 18:40
573
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5 июля проходит товарищеский матч между командами Динамо Киев (Украина) и Кишварда (Венгрия).
Коллективы играют на стадионе Алюминий Спортни Парк в Австрии. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
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На 24-й минуте счет в поединке был открыт. Гол для венгерского клуба забил 26-летний болгарский форвард Тонислав Йорданов, 1:0 в пользу Кишварды.
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