ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии
Украинский вратарь узнал о трагедии с Диогу Жотой
Форвард «Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором 28-летний футболист «Ливерпуля» находился со своим 26-летним братом Андре Силвой, слетел с дороги и загорелся.
В память о Жоте игроки мадридского «Реала» на тренировке организовали минуту молчания. На одном из фото можно заметить, как украинский вратарь Андрей Лунин не сдержал эмоций и пустил слезы.
Форвард выступал за английский «Ливерпуль» с 2020 года, до этого играл за «Порту» и «Вулверхэмптон». В сезоне 2024/25 провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.
ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии
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