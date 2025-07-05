Форвард «Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором 28-летний футболист «Ливерпуля» находился со своим 26-летним братом Андре Силвой, слетел с дороги и загорелся.

В память о Жоте игроки мадридского «Реала» на тренировке организовали минуту молчания. На одном из фото можно заметить, как украинский вратарь Андрей Лунин не сдержал эмоций и пустил слезы.

Форвард выступал за английский «Ливерпуль» с 2020 года, до этого играл за «Порту» и «Вулверхэмптон». В сезоне 2024/25 провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии