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Клубный чемпионат мира
Реал Мадрид
05.07.2025 23:00 - : -
Боруссия Д
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Клубный чемпионат мира
04 июля 2025, 20:29 | Обновлено 04 июля 2025, 21:58
281
0

Реал – Боруссия Д. Прогноз и анонс четвертьфинала клубного чемпионата мира

Поединок состоится 5 июля в 23:00 по Киеву

04 июля 2025, 20:29 | Обновлено 04 июля 2025, 21:58
281
0
Реал – Боруссия Д. Прогноз и анонс четвертьфинала клубного чемпионата мира
Коллаж Sport.ua

5 июля на Мидоулендс Стэдиум пройдет матч 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором Реал Мадрид сыграет против Боруссии Дортмунд. Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда в 2025-м году пока что не брала трофеи - как большие успехи позапрошлого сезона, так и даже Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный Кубок, были взяты в 2024-м. Не удивительно, что после поражения Арсеналу в Лиге чемпионов и Барселоне во всех испанских турнирах, убрали Анчелотти - Карло не помогли все предыдущие заслуги. Да и явно не хотели упустить шанс вернуть в Мадрид Хаби Алонсо.

Дебют экс-полузащитника в новом статусе только с ничьей против Аль-Хилаля - впрочем, там Буну отразил удар с пенальти на 90+ минуте. Потом уже были только победы, причем все более уверенные: 3:1 с Пачукой, 3:0 с Ред Булл Зальцбург. Уверенно выйдя в плей-офф с первого места в своем квартете, выбили там Ювентус. Причем единственный мяч провел Гонсало Гарсия, на которого начал делать ставку новый тренер - до этого было 5 матчей в Примере за родной клуб.

Боруссия Дортмунд

Клуб в 2023 упустил серебряную салатницу в последний момент, а потом и вовсе упал на 5-е место в Бундеслиге - но тогда это хотя бы как-то компенсировали выходом в финал Лиги чемпионов. Но пришедший на пост главного тренера прошлым летом Нури Шахин провалился полностью. Благо, что его сменил Нико Ковач, и это помогло - все же успели подняться на 4-ю позицию в Германии.

На клубном чемпионате мира немцы, по большому счету, выступают ожидаемо. Они начали с нулевой ничьей с Флуминенсе (еще одним, как уже понятно, полуфиналистом турнира), после чего были только победы с минимальной разницей: 4:3 с Мамелоди Саундаунз, 1:0 с Ульсан ХД, 2:1 в 1/8 финала с Монтерреем.

Статистика личных встреч

У испанцев есть заметное преимущество. Достаточно сказать, что они выиграли все 4 крайних поединка, в том числе дважды в 2024-м году.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что в этой паре что-то изменится. Согласимся: теперь уже Хаби Алонсо обыграет Нико Ковача (коэффициент - 1,66).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
5 июля 2025 -
23:00
Боруссия Д
Победа Реала 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Реал Мадрид Боруссия Дортмунд прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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