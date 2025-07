Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) завершила выступления на Уимблдонском турнире 2025.

В третьем раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Бельгии Элизе Мертенс (WTA 23) за 1 час и 41 минуту.

Уимблдон-2025. 1/16 финала

Элизе Мертенс (Бельгия) [24] – Элина Свитолина (Украина) [14] – 6:1, 7:6 (7:4)

На тай-брейке Элина упустила преимущество с 3:0, а со счета 4:2 отдала пять поинтов подряд.

Это была девятая встреча соперниц. Свитолина в четвертый раз уступила Элизе (при пяти победах).

Следующей соперницей Мертенс будет победительница противостояния Арина Соболенко (WTA 1) – Эмма Радукану (Великобритания, WTA 40).

Свитолина впервые в 2025 году не сумела дойти до четвертьфинала на турнирах Grand Slam, куда добиралась на Australian Open и Ролан Гаррос. Элина не защитила очки за прошлогодний четвертьфинал на мейджоре в Лондоне.

Украину в одиночном разряде Уимблдона продолжит представлять только Даяна Ястремская, которая 5 июля проведет поединок третьего круга против Джессики Бузас Манейро.

