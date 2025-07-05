Зинченко с женой неожиданно приостановили свое любимое дело
Ресторан пары INCH сообщил, что пока не будет работать
Игрок сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко вместе со своей женой Владой Зинченко (Седан) в июне прошлого года открыли ресторан в Киеве.
Однако заведение успело поработать чуть больше года. На официальной странице INCH в Инстаграме было размещено объявление, что ресторан приостановил свою работу.
«Сегодня INCH ставит свою историю на паузу. Мы не знаем, будет ли продолжение, но точно знаем, что этот раздел был настоящим и важным», – говорится в сообщении.
Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бразильский футболист рассказал о своем разговоре с лидером сборной Португалии
Шовковский определил стартовый состав на игру