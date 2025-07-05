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  4. Зинченко с женой неожиданно приостановили свое любимое дело
Англия
05 июля 2025, 19:30 |
390
1

Зинченко с женой неожиданно приостановили свое любимое дело

Ресторан пары INCH сообщил, что пока не будет работать

05 июля 2025, 19:30 |
390
1
Зинченко с женой неожиданно приостановили свое любимое дело
Instagram. Влада Седан и Александр Зинченко

Игрок сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко вместе со своей женой Владой Зинченко (Седан) в июне прошлого года открыли ресторан в Киеве.

Однако заведение успело поработать чуть больше года. На официальной странице INCH в Инстаграме было размещено объявление, что ресторан приостановил свою работу.

«Сегодня INCH ставит свою историю на паузу. Мы не знаем, будет ли продолжение, но точно знаем, что этот раздел был настоящим и важным», – говорится в сообщении.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.

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сборная Украины по футболу ресторан Александр Зинченко lifestyle Влада Зинченко (Седан)
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Антон Корзун
Награлися і досить, не вони перші і не вони останні, в Лондоні ситніше і спокійніше ну і  гедоністичніше.
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