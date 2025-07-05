Шанс для Супряги. Состав Динамо на первый летний матч

В 18:00 Динамо на сборе в Австрии проведет первый контрольный матч этого лета соперником будет венгерская команда Кишварда.

Наставник киевлян Александр Шовковский назвал стартовый состав, а в основе довольно неожиданно нашлось место для форварда Владислава Супряги, который вернулся из аренды в Заре.

Первый матч проведет и новичок Анхель Торрес.

Динамо: Моргун, Караваев, Попов, Захарченко, Дубинчак, Михайленко, Торрес, Саленко, Буяльский, Кабаев, Супряга

В запасе: Нещерет, Игнатенко, Суркис, Вивчаренко, Бражко, Ярмоленко, Пихаленок, Волошин, Шапаренко, Задорожный, Дячук, Осипенко, Яцык, Биловар, Гусев, Пономаренко