Шанс для Супряги. Состав Динамо на первый летний матч
Шовковский определил стартовый состав на игру
В 18:00 Динамо на сборе в Австрии проведет первый контрольный матч этого лета соперником будет венгерская команда Кишварда.
Наставник киевлян Александр Шовковский назвал стартовый состав, а в основе довольно неожиданно нашлось место для форварда Владислава Супряги, который вернулся из аренды в Заре.
Первый матч проведет и новичок Анхель Торрес.
Динамо: Моргун, Караваев, Попов, Захарченко, Дубинчак, Михайленко, Торрес, Саленко, Буяльский, Кабаев, Супряга
В запасе: Нещерет, Игнатенко, Суркис, Вивчаренко, Бражко, Ярмоленко, Пихаленок, Волошин, Шапаренко, Задорожный, Дячук, Осипенко, Яцык, Биловар, Гусев, Пономаренко
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