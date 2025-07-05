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Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 17:32 | Обновлено 05 июля 2025, 17:44
1014
7

Шанс для Супряги. Состав Динамо на первый летний матч

Шовковский определил стартовый состав на игру

05 июля 2025, 17:32 | Обновлено 05 июля 2025, 17:44
1014
7
Шанс для Супряги. Состав Динамо на первый летний матч
ФК Динамо Киев

В 18:00 Динамо на сборе в Австрии проведет первый контрольный матч этого лета соперником будет венгерская команда Кишварда.

Наставник киевлян Александр Шовковский назвал стартовый состав, а в основе довольно неожиданно нашлось место для форварда Владислава Супряги, который вернулся из аренды в Заре.

Первый матч проведет и новичок Анхель Торрес.

Динамо: Моргун, Караваев, Попов, Захарченко, Дубинчак, Михайленко, Торрес, Саленко, Буяльский, Кабаев, Супряга

В запасе: Нещерет, Игнатенко, Суркис, Вивчаренко, Бражко, Ярмоленко, Пихаленок, Волошин, Шапаренко, Задорожный, Дячук, Осипенко, Яцык, Биловар, Гусев, Пономаренко

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Динамо Киев Кишварда контрольные матчи УПЛ фото товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Владислав Супряга
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 7
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Павло
Супряга ще молодий. У нього справді є шанс перевчитися на маляра-штукатура 
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0
Burevestnik
вся надія в єврокубках на Супрягу!
Якшо не він , то хто???
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0
kadaad .
Супряга!? 
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-1
sahka1981
Ого, навіть Супряга є в складі. 
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-1
Serhii P.
Який Супряга? Це давно збитий льотчик, який сенс взагалі на нього розраховувати? Його рівень - чемпіонат області.
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-2
kadaad .
Снова разношерстный состав, а потом, когда обделаются в Европе, будут чесать репу почему, а потому, что в тренировочных играх нужно наигрывать основной состав с несколькими заменами!!!!!
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-3
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