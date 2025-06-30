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Уимблдон
30 июня 2025, 13:17 | Обновлено 30 июня 2025, 13:26
609
1

Букмекеры оценили шансы Свитолиной и украинок выиграть трофей Уимблдона

Главной фавориткой на трофей являетя Арина Соболенко, в топ-3 входят Гауфф и Рыбакина

30 июня 2025, 13:17 | Обновлено 30 июня 2025, 13:26
609
1
Букмекеры оценили шансы Свитолиной и украинок выиграть трофей Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июня стартовали матчи первого раунда женского одиночного разряда Уимблдонского турнира 2025.

Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на победительницу травяного мейджора. Главной фавориткой является первая ракетка мира Арина Соболенко – 3.50.

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В топ-3 также входят Елена Рыбакина (6.00) и Коко Гауфф (7.00). На Игу Свентек можно поставить с коэффициентом 8.00.

Что касается украинок, то наибольшие шансы букмекеры дают Элине Свитолиной – 40.00. Она идет 11-й претенденткой на триумф.

Далее идут Марта Костюк (151), Юлия Стародубцева (351) и Даяна Ястремская (401).

Шансы действующей чемпионки Барборы Крейчиковой защитить титул расцениваются в 101.

Кто выиграет трофей Уимблдона-2025? Мнение букмекеров

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
Решту "нейтралок", окрім соболенка, я так розумію, з таблиці прибрали. Як і у чоловіків. Причини, в принципі, цілком прозорі, але когось далекого від тенісу може збити з пантелику.
Хоча це проблеми ставочників, яких і не шкода.
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