Букмекеры оценили шансы Свитолиной и украинок выиграть трофей Уимблдона

30 июня стартовали матчи первого раунда женского одиночного разряда Уимблдонского турнира 2025.

Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на победительницу травяного мейджора. Главной фавориткой является первая ракетка мира Арина Соболенко – 3.50.

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В топ-3 также входят Елена Рыбакина (6.00) и Коко Гауфф (7.00). На Игу Свентек можно поставить с коэффициентом 8.00.

Что касается украинок, то наибольшие шансы букмекеры дают Элине Свитолиной – 40.00. Она идет 11-й претенденткой на триумф.

Далее идут Марта Костюк (151), Юлия Стародубцева (351) и Даяна Ястремская (401).

Шансы действующей чемпионки Барборы Крейчиковой защитить титул расцениваются в 101.

Кто выиграет трофей Уимблдона-2025? Мнение букмекеров