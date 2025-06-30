Букмекеры оценили шансы Свитолиной и украинок выиграть трофей Уимблдона
Главной фавориткой на трофей являетя Арина Соболенко, в топ-3 входят Гауфф и Рыбакина
30 июня стартовали матчи первого раунда женского одиночного разряда Уимблдонского турнира 2025.
Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на победительницу травяного мейджора. Главной фавориткой является первая ракетка мира Арина Соболенко – 3.50.
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В топ-3 также входят Елена Рыбакина (6.00) и Коко Гауфф (7.00). На Игу Свентек можно поставить с коэффициентом 8.00.
Что касается украинок, то наибольшие шансы букмекеры дают Элине Свитолиной – 40.00. Она идет 11-й претенденткой на триумф.
Далее идут Марта Костюк (151), Юлия Стародубцева (351) и Даяна Ястремская (401).
Шансы действующей чемпионки Барборы Крейчиковой защитить титул расцениваются в 101.
Кто выиграет трофей Уимблдона-2025? Мнение букмекеров
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