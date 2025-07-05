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Товарищеские матчи
Нива Винница
05.07.2025 15:00 – FT 2 : 1
Буковина-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
05 июля 2025, 19:05 | Обновлено 05 июля 2025, 19:14
46
0

Винницкая Нива в домашнем спарринге переиграла Буковину-2 из Черновцов

5 июля в Виннице состоялся товарищеский матч

05 июля 2025, 19:05 | Обновлено 05 июля 2025, 19:14
46
0
Винницкая Нива в домашнем спарринге переиграла Буковину-2 из Черновцов
ФК Нива Винница

Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

5 июля в 15:00 встретились Нива Винница и Буковина Черновцы. Игра прошла в Виннице на тренировочной базы Нивы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды выступают во Второй лиге, причем вторая команда из Черновцов там будет представлена впервые.

Хозяева одержали победу со счетом 2:1 благодаря голам Александра Мельника и Александра Борячука.

Товарищеский матч. 5 июля. Винница, УТБ Нива

Нива Винница – Буковина-2 Черновцы – 2:1

Голы: Мельник, 31 (пен), Борячук, 85 – Мельничук (71).

Буковина-2: Балан, Орлов, Окоча, Петруник, Стецюра, Скицко, игроки на просмотре. На замену выходили: Фуркало, Кермач, Шуляк, Илика, Юдин, Мельничук, игроки на просмотре. Главный тренер: Дмитрий Єфимов.

Видеозапись матча

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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