Винницкая Нива в домашнем спарринге переиграла Буковину-2 из Черновцов
5 июля в Виннице состоялся товарищеский матч
Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
5 июля в 15:00 встретились Нива Винница и Буковина Черновцы. Игра прошла в Виннице на тренировочной базы Нивы.
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Обе команды выступают во Второй лиге, причем вторая команда из Черновцов там будет представлена впервые.
Хозяева одержали победу со счетом 2:1 благодаря голам Александра Мельника и Александра Борячука.
Товарищеский матч. 5 июля. Винница, УТБ Нива
Нива Винница – Буковина-2 Черновцы – 2:1
Голы: Мельник, 31 (пен), Борячук, 85 – Мельничук (71).
Буковина-2: Балан, Орлов, Окоча, Петруник, Стецюра, Скицко, игроки на просмотре. На замену выходили: Фуркало, Кермач, Шуляк, Илика, Юдин, Мельничук, игроки на просмотре. Главный тренер: Дмитрий Єфимов.
Видеозапись матча
Инфографика
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