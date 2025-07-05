Винницкая Нива в домашнем спарринге переиграла Буковину-2 из Черновцов

Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

5 июля в 15:00 встретились Нива Винница и Буковина Черновцы. Игра прошла в Виннице на тренировочной базы Нивы.

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Обе команды выступают во Второй лиге, причем вторая команда из Черновцов там будет представлена впервые.

Хозяева одержали победу со счетом 2:1 благодаря голам Александра Мельника и Александра Борячука.

Товарищеский матч. 5 июля. Винница, УТБ Нива

Нива Винница – Буковина-2 Черновцы – 2:1

Голы: Мельник, 31 (пен), Борячук, 85 – Мельничук (71).

Буковина-2: Балан, Орлов, Окоча, Петруник, Стецюра, Скицко, игроки на просмотре. На замену выходили: Фуркало, Кермач, Шуляк, Илика, Юдин, Мельничук, игроки на просмотре. Главный тренер: Дмитрий Єфимов.

Видеозапись матча

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