05.07.2025 15:00 - : -
Украина. Вторая лига05 июля 2025, 08:59 | Обновлено 05 июля 2025, 09:07
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Нива Винница – Буковина-2 Черновцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 июля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча
05 июля 2025, 08:59 | Обновлено 05 июля 2025, 09:07
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Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
5 июля в 15:00 встречаются Нива Винница и Буковина Черновцы
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обе команды выступают во Второй лиге, причем вторая команда из Черновцов там будет представлена впервые.
Нива Винница – Буковина-2 Черновцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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