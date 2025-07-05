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Товарищеские матчи
Нива Винница
05.07.2025 15:00 - : -
Буковина-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
05 июля 2025, 08:59 | Обновлено 05 июля 2025, 09:07
39
0

Нива Винница – Буковина-2 Черновцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 июля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча

05 июля 2025, 08:59 | Обновлено 05 июля 2025, 09:07
39
0
Нива Винница – Буковина-2 Черновцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Винница

Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

5 июля в 15:00 встречаются Нива Винница и Буковина Черновцы

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды выступают во Второй лиге, причем вторая команда из Черновцов там будет представлена впервые.

Нива Винница – Буковина-2 Черновцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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