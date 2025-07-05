Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

5 июля в 15:00 встречаются Нива Винница и Буковина Черновцы

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Обе команды выступают во Второй лиге, причем вторая команда из Черновцов там будет представлена впервые.

Нива Винница – Буковина-2 Черновцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча