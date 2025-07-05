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  4. Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
Испания
05 июля 2025, 00:21 |
1046
0

Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»

Испанский тренер не хочет больше видеть Родриго

05 июля 2025, 00:21 |
1046
0
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реал» Мадрид Хаби Алонсо решил расстаться со звездным футболистом.

По информации испанских СМИ, Алонсо разочаровался в вингере Родриго, тренер разочарован отдачей игрока и его вкладом в результаты команды. Сам Родриго видит свое будущее вне Мадрида.

«Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала», — сказал наставник бразильцу.

Алонсо уже сообщил президенту клуба Флорентино Пересу, что не видит Родриго в клубе. Перес полностью поддерживает Алонсо.

Ранее сообщалось, что Родирго может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

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Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Родриго Гоес
Дмитрий Олейник Источник
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