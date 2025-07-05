Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»

Главный тренер «Реал» Мадрид Хаби Алонсо решил расстаться со звездным футболистом.

По информации испанских СМИ, Алонсо разочаровался в вингере Родриго, тренер разочарован отдачей игрока и его вкладом в результаты команды. Сам Родриго видит свое будущее вне Мадрида.

«Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала», — сказал наставник бразильцу.

Алонсо уже сообщил президенту клуба Флорентино Пересу, что не видит Родриго в клубе. Перес полностью поддерживает Алонсо.

Ранее сообщалось, что Родирго может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.