19-й тур
Динамо Киев
0:0
Ворскла
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Динамо – Ворскла – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 22.02.2020 16:58
  • 4729 просмотров
  • 14 комментариев
Динамо – Ворскла – 0:0. LIVE
© dynamo.kiev.ua. Назарий Русин

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Динамо» – «Ворскла» – 0:0

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кедзёра, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Миккель Дуелунд, Беньямин Вербич, Назарий Русин, Виталий Буяльский

Запас: Денис Бойко, Мохаммед Кадири, Фран Соль, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Aлександр Караваев, Йосип Пиварич

«Ворскла»: Дмитрий Ризнык, Вадим Сапай, Альюн, Владимир Чеснаков, Игорь Пердута, Павел Ребенок, Давид Пуцлин, Един Шехич, Ибрахим Кане, Руслан Степанюк, Владислав Кулач

Запас: Aлександр Ткаченко, Евгений Мартыненко, Владимир Баенко, Наджееб Якубу, Артур, Артем Габелок, Денис Васин

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)

 

29 мин. Неудачная атака Динамо.

26 мин. Дуэлунд нарушил правила в штрафной Ворсклы.

25 мин. МОМЕНТ! После прострела с правого фланга Кулач из центра штрафной пробил именно в то место, где стоял Бущан!

23 мин. Буяльский вырезал передачу на ход Дуэлунду, но датчанин неудачно принял мяч.

22 мин. Перспективная контратака Динамо ударом по воротам так и не завершилась.

19 мин. Вербич подкараулил отскок в штрафной Ворсклы, но не сумел нанести точный удар.

17 мин. Игра идет в центре поля в эти минуты.

14 мин. Шабанов отправил мяч в ворота Ворсклы, но сделал это из оффсайда.

12 мин. Вербич сделал хитрую передачу в штрафную Ворсклы на Буяльского, который не сумел нанести удар.

11 мин. Миколенко подавал из левого угла штрафной - мяч свалился с ноги и улетел за ворота.

10 мин. Кане издали пробил в руки Бущану.

9 мин. Шабанов сбил Кулача в центре поля.

8 мин. А теперь Ворскла подала угловой. Тоже без остроты.

5 мин. Угловой Динамо к остроте у ворот Ворсклы не привел.

3 мин. Киевляне взяли мяч под контроль после стартового свистка.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В субботу, 22-го февраля, состоится поединок девятнадцатого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать полтавскую «Ворсклу». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 17:00.

Предстоящая встреча станет исторической, ведь впервые в Украинской Премьер-лиге во время игры будет использоваться VAR – система видеопомощи арбитрам. Вот только дебют VAR пройдет на пустом стадионе. «Динамо» за поведение своих болельщиков, которые расистскими выкриками оскорбляли игроков соперника во время матча киевлян с донецким «Шахтером», получило наказание в виде одного домашнего поединка УПЛ без зрителей. Киевский клуб подавал апелляцию на такое решение, но она была отклонена, и поэтому столь знаковое для нашего футбола событие состоится при пустых трибунах.

В турнирной таблице «Динамо» расположилось на второй позиции, а «Ворскла» занимает предпоследнее место. В первом круге киевляне деклассировали «зелено-белых» со счетом 5:0. Обе команды готовились к возобновлению чемпионата на полях Турции. Отметим, что и «Динамо», и «Ворскла» минувшей осенью сменили наставников, так что как Алексей Михайличенко, так и Юрий Максимов провели первые полноценные сборы со своими подопечными.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ворскла».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Slunkoo
    Slunkoo, 22.02.2020 17:27
    0
    Kulach igrok amator
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.02.2020 17:27
    0
    Русин пока опять хочет в аренду.....
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 22.02.2020 17:27
    0
    serge_kr, 22.02.2020 17:10
    Пока аутсайдер чемпионата намного лучше играет, после матча Шахты с Бенфикой на такую игру ДК противно смотреть, позорище
    Таковы реалии нашего футбола, все познаётся в сравнении
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 22.02.2020 17:26
    -1
    Эх..
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 22.02.2020 17:25
    0
    Конечно зрелище унылое после лч и АПЛ...но это реалии
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.02.2020 17:21
    0
    интересные африканцы у полтавчан-пока совсем недурно смотрятся
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 22.02.2020 17:20
    +1
    Forever_young_13, 22.02.2020 17:10
    Даунамо must die.
    You must buy yourself a brain and to stop acting as a drunk clown
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.02.2020 17:17
    -1
    походу полтавчане берегут силы для кубка-вылететь все равно они не вылетят
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 22.02.2020 17:15
    +2
    Al Zolo, 22.02.2020 17:14
    пустой стадион-матч интересен только ФФУ
    А тобі цікаво дивитись на цей шлак?
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 22.02.2020 17:14
    0
    Мені цікаво, можна судити гру за 10хв???
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.02.2020 17:14
    0
    пустой стадион-матч интересен только ФФУ
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 22.02.2020 17:13
    0

    Буяльський на фланзі???? ШТООООО????? А шо, цитаішвілі немає?
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 22.02.2020 17:10
    -2
    Пока аутсайдер чемпионата намного лучше играет, после матча Шахты с Бенфикой на такую игру ДК противно смотреть, позорище
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 22.02.2020 17:10
    -5
    Даунамо must die.
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 22.02.2020 17:15
    +2
    Al Zolo, 22.02.2020 17:14
    пустой стадион-матч интересен только ФФУ
    А тобі цікаво дивитись на цей шлак?
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 22.02.2020 17:20
    +1
    Forever_young_13, 22.02.2020 17:10
    Даунамо must die.
    You must buy yourself a brain and to stop acting as a drunk clown
    Ссылка
    Slunkoo
    Slunkoo, 22.02.2020 17:27
    0
    Kulach igrok amator
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.02.2020 17:27
    0
    Русин пока опять хочет в аренду.....
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 22.02.2020 17:27
    0
    serge_kr, 22.02.2020 17:10
    Пока аутсайдер чемпионата намного лучше играет, после матча Шахты с Бенфикой на такую игру ДК противно смотреть, позорище
    Таковы реалии нашего футбола, все познаётся в сравнении
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 22.02.2020 17:25
    0
    Конечно зрелище унылое после лч и АПЛ...но это реалии
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.02.2020 17:21
    0
    интересные африканцы у полтавчан-пока совсем недурно смотрятся
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 22.02.2020 17:14
    0
    Мені цікаво, можна судити гру за 10хв???
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.02.2020 17:14
    0
    пустой стадион-матч интересен только ФФУ
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 22.02.2020 17:13
    0

    Буяльський на фланзі???? ШТООООО????? А шо, цитаішвілі немає?
    Ссылка
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