У кого 9.8? Известны оценки Зинченко и Мудрика за матч Арсенал – Челси
«Канониры» победили со счетом 5:0
Во вторник, 23 апреля, состоялся перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Арсенал» и «Челси».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась разгромной победой «Арсенала» со счетом 5:0.
Фулбек «Арсенала» Александр Зинченко начал этот матч в запасе и вышел на поле на 72-й минуте, а вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 66 минут. За свою игру Мудрик от статистического портала WhoScored после матча получил оценку 6.0, а Зинченко поставили 6.4 балла.
Главным героем матча был признан Мартина Эдегора, который во встрече отдал две результативные передачи и получил от WhoScored итоговую оценку в 9.8 баллов.
Оценки матча Арсенал – Челси от WhoScored
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