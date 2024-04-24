Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У кого 9.8? Известны оценки Зинченко и Мудрика за матч Арсенал – Челси
Англия
24 апреля 2024, 00:35 | Обновлено 24 апреля 2024, 01:44
1106
1

У кого 9.8? Известны оценки Зинченко и Мудрика за матч Арсенал – Челси

«Канониры» победили со счетом 5:0

24 апреля 2024, 00:35 | Обновлено 24 апреля 2024, 01:44
1106
1
У кого 9.8? Известны оценки Зинченко и Мудрика за матч Арсенал – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Во вторник, 23 апреля, состоялся перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Арсенал» и «Челси».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась разгромной победой «Арсенала» со счетом 5:0.

Фулбек «Арсенала» Александр Зинченко начал этот матч в запасе и вышел на поле на 72-й минуте, а вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 66 минут. За свою игру Мудрик от статистического портала WhoScored после матча получил оценку 6.0, а Зинченко поставили 6.4 балла.

Главным героем матча был признан Мартина Эдегора, который во встрече отдал две результативные передачи и получил от WhoScored итоговую оценку в 9.8 баллов.

Оценки матча Арсенал – Челси от WhoScored

По теме:
Арсенал – Челси – 5:0. Канониры опозорили Мудрика и Ко. Видео голов и обзор
Таблица Чемпионшипа. Лестер отгрузил 5 мячей Саутгемптону и рвется в АПЛ
Два игрока из АПЛ задержаны полицией. Их подозревают в изнасиловании
WhoScored Мартин Эдегор Александр Зинченко Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Арсенал - Челси оценки
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны новые детали о восстановлении Цыганкова от травмы
Футбол | 23 апреля 2024, 20:43 0
Стали известны новые детали о восстановлении Цыганкова от травмы
Стали известны новые детали о восстановлении Цыганкова от травмы

Виктор провел полноценную тренировку и готовится сыграть в следующем матче

Арсенал – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 23 апреля 2024, 20:55 26
Арсенал – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок в АПЛ

Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
Футбол | 23.04.2024, 07:25
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Футбол | 23.04.2024, 13:45
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер гарантировал себе еврокубки
Футбол | 23.04.2024, 06:30
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер гарантировал себе еврокубки
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер гарантировал себе еврокубки
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fitness.sports
Аж средняя оценка. Бог Мудрик, претендент на Золотой мяч
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком, если Тайсон опять травмируется
Известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком, если Тайсон опять травмируется
22.04.2024, 14:37 1
Бокс
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
23.04.2024, 19:32 11
Футбол
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
22.04.2024, 17:55 34
Футбол
Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
22.04.2024, 00:47 5
Футбол
Лунин признался, почему Реалу было сложно в обороне при угловых Барселоны
Лунин признался, почему Реалу было сложно в обороне при угловых Барселоны
22.04.2024, 07:22 5
Футбол
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
23.04.2024, 12:00
Футбол
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
22.04.2024, 00:04 22
Футбол
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
22.04.2024, 21:45 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем