У кого 9.8? Известны оценки Зинченко и Мудрика за матч Арсенал – Челси

Во вторник, 23 апреля, состоялся перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Арсенал» и «Челси».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась разгромной победой «Арсенала» со счетом 5:0.

Фулбек «Арсенала» Александр Зинченко начал этот матч в запасе и вышел на поле на 72-й минуте, а вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 66 минут. За свою игру Мудрик от статистического портала WhoScored после матча получил оценку 6.0, а Зинченко поставили 6.4 балла.

Главным героем матча был признан Мартина Эдегора, который во встрече отдал две результативные передачи и получил от WhoScored итоговую оценку в 9.8 баллов.

Оценки матча Арсенал – Челси от WhoScored