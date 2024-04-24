Игрок Реала заявил, что гол Барселоны в ворота Лунина должны были отменить
Тони Кроос считает, что Андреас Кристенсен придерживал его во время забитого мяча
21 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок, пропустив два мяча.
Первым в ворота Лунина отличился защитник каталонцев Андреас Кристенсен, который замкнул передачу Рафиньи с углового, воспользовавшись ошибкой Андрея на выходе и выиграв верховую дуэль у Тони Крооса.
Как сообщает издание DefensaCentral, немецкий футболист королевского клуба остался недовольным решением арбитра засчитать это взятие ворот:
«На поле я заметил, что он придерживал, но потом увидел это по телевизору… Это явный фол. VAR должен был вмешаться и аннулировать его…», – сказал Тони.
Видеообзор матча Реал – Барселона – 3:2
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