Игрок Реала заявил, что гол Барселоны в ворота Лунина должны были отменить

21 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок, пропустив два мяча.

Первым в ворота Лунина отличился защитник каталонцев Андреас Кристенсен, который замкнул передачу Рафиньи с углового, воспользовавшись ошибкой Андрея на выходе и выиграв верховую дуэль у Тони Крооса.

Как сообщает издание DefensaCentral, немецкий футболист королевского клуба остался недовольным решением арбитра засчитать это взятие ворот:

«На поле я заметил, что он придерживал, но потом увидел это по телевизору… Это явный фол. VAR должен был вмешаться и аннулировать его…», – сказал Тони.

Видеообзор матча Реал – Барселона – 3:2