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Боруссия Дортмунд – ПСЖ – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

  • 18.02.2020 21:57
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Боруссия Дортмунд – ПСЖ – 0:0. LIVE
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Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Первый матч.

Боруссия Дортмунд – ПСЖ – 0:0

Боруссия Дортмунд: Бюрки – Геррейру, Загаду, Хуммельс, Пищек, Хакими – Витсель, Джан – Азар, Холанд, Санчо.

Запасные: Хитц, Дауд, Гетце, Шульц, Аканджи, Шмельцер, Рейна.

ПСЖ: Навас – Кюрзава, Силва, Кимпембе, Маркиньос, Менье – Гуйе, Верратти – Неймар, Мбаппе, Ди Мария.

Запасные: Рико, Керер, Кавани, Икарди, Сарабия, Дракслер, Куасси.

Арбитр: Антонио Матеу Лаос (Альхимиа-де-Альфара, Испания)

Стадион: «Зигнал-Идуна-Парк» (Дортмунд, Германия)

7 мин. Кюрзава провалил прием мяча при верховой передаче на левый фланг.

6 мин. Неточная подача с левого фланга от Азара последовала.

4 мин. Силва выиграл борьбу за мяч в центре поля у Холанда. Теперь, парижане могут впервые попробовать сыграть на атаку сегодня.

2 мин. Немного закипели хозяева после того, как не получили угловой на правом фланге за активность Хакими.

1 мин. Сзади по ногам! И так будет всегда, когда Хакими получится на фланге атаки. Кюрзава расставил акценты.

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МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 18-го февраля, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразится дортмундская «Боруссия» и французский «ПСЖ». Матч пройдет в Дортмунде (Германия), на поле стадиона «Зигналь-Идуна-Парк», начало в 22:00.

Главный клубный футбольный турнир Старого Света вступает в стадию плей-офф своего очередного розыгрыша многообещающим противостоянием. «Желто-черные» и «красно-синие» имели честь встречаться лишь дважды, но за время битвы на групповой стадии Лиги Европы сезона 2010/11 так и не смогли узнать сильнейшего. А смогут ли теперь подопечные Люсьена Фавра одолеть несменного чемпиона Франции последних лет, который продолжает громить всех на внутренней арене, но никак не может пробраться в решающие раунды еврокубков?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Боруссия Дортмунд» и «ПСЖ».

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Источник — Sport.ua

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