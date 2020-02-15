Дубай. Снова Мугуруса! Свитолина и Ястремская узнали соперниц

Состоялась жеребьевка женской одиночной сетки турнира «Dubai Tennis Championships»

  • 15.02.2020 11:17
  • 827 просмотров
  • 5 комментариев
Дубай. Снова Мугуруса! Свитолина и Ястремская узнали соперниц
© DDFTennis. Элина Свитолина

Состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда на хардовом турнире серии Премьер в Дубае.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) начнет турнир матчем с Гарбинье Мугурусой из Испании (№16 WTA). Отметим, что обе теннисистки получили от организаторов уайлд-кард.

Даяна Ястремская (№26 WTA) в первом круге сразится против одной из победительниц квалификации. 

Основная сетка турнира в Дубае стартует 17 февраля. На соревнованиях ожидается возвращение на корт легендарной Ким Клийстерс, которая на старте померится силами с Кики Бертенс из Нидерландов.

Отметим, что в квалификации выступит Катарина Завацкая.

Напомним, Мугуруса выбила Свитолину с Открытого чемпионата Австралии.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Сурков
      Александр Сурков, 15.02.2020 11:33
    0
    Я думал Мугуруса опять достанется Даяне, а нет повезло Элине. Лучше бы Свитолина выложилась в Хуакине, был бы шанс титул выиграть, а в Дубае такой возможности уже не будет, соперницы другого уровня.
    Ссылка
    Олег Молодов
      Олег Молодов, 15.02.2020 11:32
    0
    Похоже, Кенин вполсилы дойдёт до полуфинала)
    Ссылка
    Ruslan Gonchar
      Ruslan Gonchar, 15.02.2020 11:30
    0
    З огляду на матч з Хібіно гроші на Єлю заносить не варто. А Кукуруза, як показав АО в прекрасній формі. При всьому бажанні, при всьому вболіванні...Але не вірю.
    Пи.Си. Хіба що Єля якись свої внутрішні мотиватори знайде. Але...
    Ссылка
    Booshlater
      Booshlater, 15.02.2020 11:24
    0
    sergo1957, 15.02.2020 11:19
    Ну,всё. Сливайте воду !
    Заматывай свои яйца в тряпочку, вболивальнык херов.
    Ссылка
    sergo1957
      sergo1957, 15.02.2020 11:19
    -2
    Ну,всё. Сливайте воду !
    Ссылка
    Александр Сурков
      Александр Сурков, 15.02.2020 11:33
    0
    Я думал Мугуруса опять достанется Даяне, а нет повезло Элине. Лучше бы Свитолина выложилась в Хуакине, был бы шанс титул выиграть, а в Дубае такой возможности уже не будет, соперницы другого уровня.
    Ссылка
    Олег Молодов
      Олег Молодов, 15.02.2020 11:32
    0
    Похоже, Кенин вполсилы дойдёт до полуфинала)
    Ссылка
    Ruslan Gonchar
      Ruslan Gonchar, 15.02.2020 11:30
    0
    З огляду на матч з Хібіно гроші на Єлю заносить не варто. А Кукуруза, як показав АО в прекрасній формі. При всьому бажанні, при всьому вболіванні...Але не вірю.
    Пи.Си. Хіба що Єля якись свої внутрішні мотиватори знайде. Але...
    Ссылка
    Booshlater
      Booshlater, 15.02.2020 11:24
    0
    sergo1957, 15.02.2020 11:19
    Ну,всё. Сливайте воду !
    Заматывай свои яйца в тряпочку, вболивальнык херов.
    Ссылка
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