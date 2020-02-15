Дубай. Снова Мугуруса! Свитолина и Ястремская узнали соперниц

Состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда на хардовом турнире серии Премьер в Дубае.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) начнет турнир матчем с Гарбинье Мугурусой из Испании (№16 WTA). Отметим, что обе теннисистки получили от организаторов уайлд-кард.
Даяна Ястремская (№26 WTA) в первом круге сразится против одной из победительниц квалификации.
Основная сетка турнира в Дубае стартует 17 февраля. На соревнованиях ожидается возвращение на корт легендарной Ким Клийстерс, которая на старте померится силами с Кики Бертенс из Нидерландов.
Отметим, что в квалификации выступит Катарина Завацкая.
Напомним, Мугуруса выбила Свитолину с Открытого чемпионата Австралии.
Find out who will compete against each other 👇— Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) February 15, 2020
Official main draw @WTA #DDFTennis @DubaiDutyFree pic.twitter.com/X4R1c69o7S
Источник — Sport.ua
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Пи.Си. Хіба що Єля якись свої внутрішні мотиватори знайде. Але...
Пи.Си. Хіба що Єля якись свої внутрішні мотиватори знайде. Але...
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