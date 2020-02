Дубай. Снова Мугуруса! Свитолина и Ястремская узнали соперниц

Состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда на хардовом турнире серии Премьер в Дубае.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) начнет турнир матчем с Гарбинье Мугурусой из Испании (№16 WTA). Отметим, что обе теннисистки получили от организаторов уайлд-кард.

Даяна Ястремская (№26 WTA) в первом круге сразится против одной из победительниц квалификации.

Основная сетка турнира в Дубае стартует 17 февраля. На соревнованиях ожидается возвращение на корт легендарной Ким Клийстерс, которая на старте померится силами с Кики Бертенс из Нидерландов.

Отметим, что в квалификации выступит Катарина Завацкая.

Напомним, Мугуруса выбила Свитолину с Открытого чемпионата Австралии.

