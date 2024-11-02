Второе поражение в трех матчах. Арсенал с Зинченко проиграл в АПЛ

Арсенал в матче 10-го тура чемпионата Англии на выезде проиграл Ньюкаслу со счетом 0:1. Единственный гол на старте встречи забил Исак, который головой замкнув фланговый навес Гордона, воспользовавшись ошибкой центральных защитников.

Украинец Александр Зинченко вышел во втором тайме, отыграв чуть больше 30 минут.

Для лондонской команды это второе поражение в трех последних матчах АПЛ и третья игра чемпионата без побед. По итогам тура Арсенал рискует выпасть из топ-3.

Чемпионат Англии. 10-й тур

Ньюкасл – Арсенал 1:0

Гол: Исак, 12

Ньюкасл: Поуп, Ливраменто, Шер, Берн, Холл, Лонгстафф, Гимараэш, Уиллокк (Тонали, 65), Гордон (Барнс, 85), Жоэлинтон, Исак

Арсенал: Райя, Парти (Жоржиньо, 86), Салиба, Габриэл, Тимбер (Уайт, 71), Райс, Мерино (Зинченко, 61), Сака, Мартинелли (Нванери, 61), Троссард (Жезус, 71), Хаверц