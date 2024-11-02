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Чемпионат Англии
Ньюкасл
02.11.2024 14:30 – FT 1 : 0
Арсенал
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Англия
02 ноября 2024, 16:27 |
488
5

Второе поражение в трех матчах. Арсенал с Зинченко проиграл в АПЛ

Ньюкасл выиграл на своем поле

02 ноября 2024, 16:27 |
488
5
Второе поражение в трех матчах. Арсенал с Зинченко проиграл в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Арсенал в матче 10-го тура чемпионата Англии на выезде проиграл Ньюкаслу со счетом 0:1. Единственный гол на старте встречи забил Исак, который головой замкнув фланговый навес Гордона, воспользовавшись ошибкой центральных защитников.

Украинец Александр Зинченко вышел во втором тайме, отыграв чуть больше 30 минут.

Для лондонской команды это второе поражение в трех последних матчах АПЛ и третья игра чемпионата без побед. По итогам тура Арсенал рискует выпасть из топ-3.

Чемпионат Англии. 10-й тур

Ньюкасл – Арсенал 1:0
Гол: Исак, 12

Ньюкасл: Поуп, Ливраменто, Шер, Берн, Холл, Лонгстафф, Гимараэш, Уиллокк (Тонали, 65), Гордон (Барнс, 85), Жоэлинтон, Исак

Арсенал: Райя, Парти (Жоржиньо, 86), Салиба, Габриэл, Тимбер (Уайт, 71), Райс, Мерино (Зинченко, 61), Сака, Мартинелли (Нванери, 61), Троссард (Жезус, 71), Хаверц

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Арсенал Лондон Ньюкасл Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 5
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PUMA
Ну чемпионская гонка наверное окончена . За 10 туров потенциальное отставание от МС(играют в 17:00) 8 очков . А МС обороты набирает обычно во второй половине сезона.
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+2
Микола Захарченко
Зіна поки не в формі - обрізки , невірні рішення на полі . Мабуть в цьому сезоні буде гріти лавку , якщо не підміняти травмованих . Мабуть треба краще тренуватись , ніж писати книжки , чи це вже мемуари і відхід у " велику політику " ... Арсенал зараз почало лихоманити , нажаль ...
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+1
Vitason
Шанс для Зинченко остаться,будут искать причины поражений и уже в следующем матче может выйти в основе,если зацепиться ,то останется, главное теперь показать что с ним в составе игра будет смотреться лучше, давай Зина дерзай! 
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0
Harun Bakircioğlu
Ничем кроме ошибок не запомнился. И это при том, что сел в оборону, хотя выпускали его в полузащиту, но путем нехитрых перестановок он опять оказался на своем левом фланге.
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0
Fuz1982z
Арсенал поплив знов 4 або 5 місце займе 
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0
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