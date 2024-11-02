2 ноября на «Сент-Джеймс Парк» пройдет матч 10-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ньюкасл Юнайтед» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Ньюкасл Юнайтед

Команда после резкого подъема позапрошлого сезона утратила свои позиции. Сейчас, конечно, уже нет дополнительной нагрузки в виде Лиги чемпионов, в которую так неудачно вернулись в 2023-м. Но при этом и трансферное окно тут летом, по сути, проигнорировали, потратив все время на неудачные попытки укрепить оборону подписанием Гэхи. В целом, получается держаться на своем уровне, в верхней части таблицы. Точно в актив Хау и его подопечным можно занести такие результаты, как ничья с Манчестер Сити и победа над Тоттенхэмом. Но были и явные неудачи, среди которых нулевая ничья с Эвертоном и домашнее поражение Брайтону. С Челси, проиграв в рамках АПЛ 1:2, мгновенно взяли реванш - 2:0 в Кубке Лиги.

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Арсенал

Клуб в предыдущие годы был главным преследователем Манчестер Сити. И в прошлом сезоне уже сузил отставание до двух очков, впрочем, все равно уже проиграл. Многим казалось, что этот розыгрыш может стать переломным, и не зря Артета только на последних секундах потерял выездную победу над Гвардиолой. Там, к слову, важным фактором стало раннее удаление Троссарда. В целом красные стали главным проклятием канониров: потеряв Райса, они закончили вничью с Брайтоном, а без Салиба и вовсе уступили 0:2 Борнмуту. Но все равно удается держаться в лидерах. И в прошлом туре с прямым конкурентом, Ливерпулем, не получилось удержать преимущество. Дважды выходя вперед в счете, в итоге закончили результативной ничьей. Ну, хоть Престон в Кубке Лиги разгромили 3:0.

Статистика личных встреч

В 5 последних поединках стороны демонстрируют равенство: по 2 победы.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество гостям. Подопечные Артеты и правда научились добиваться результата там, где им это нужно - если не вмешается красная, и тут выиграют (коэффициент - 1,96).