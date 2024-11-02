В субботу, 2 ноября, состоялся матч 10-го тура АПЛ, в котором встретились «Ньюкасл» и «Арсенал».

Игра прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» – хозяева победили со счетом 1:0.

Судьбу матча решил гол, забитый на 12 минуте – форвард «Ньюкасла» Александер Исак огорчил вратаря соперника.

Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко вышел на замену на 63-й минуте и получил оценку 6,0 от портала Whoscored.

Чемпионат Англии, 10-й тур. 2 ноября.

Ньюкасл – Арсенал – 1:0

Гол: Исак, 12

Видеообзор матча:

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