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02.11.2024 14:30 – FT 1 : 0
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02 ноября 2024, 18:06 | Обновлено 02 ноября 2024, 18:18
183
0

Ньюкасл – Арсенал – 1:0. Как сыграл Зинченко? Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ

02 ноября 2024, 18:06 | Обновлено 02 ноября 2024, 18:18
183
0
Ньюкасл – Арсенал – 1:0. Как сыграл Зинченко? Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Ньюкасл – Арсенал

В субботу, 2 ноября, состоялся матч 10-го тура АПЛ, в котором встретились «Ньюкасл» и «Арсенал».

Игра прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» – хозяева победили со счетом 1:0.

Судьбу матча решил гол, забитый на 12 минуте – форвард «Ньюкасла» Александер Исак огорчил вратаря соперника.

Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко вышел на замену на 63-й минуте и получил оценку 6,0 от портала Whoscored.

Чемпионат Англии, 10-й тур. 2 ноября.

Ньюкасл – Арсенал – 1:0

Гол: Исак, 12

Видеообзор матча:

Фотогалерея:

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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