Англия02 ноября 2024, 18:06 | Обновлено 02 ноября 2024, 18:18
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Ньюкасл – Арсенал – 1:0. Как сыграл Зинченко? Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ
02 ноября 2024, 18:06 | Обновлено 02 ноября 2024, 18:18
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В субботу, 2 ноября, состоялся матч 10-го тура АПЛ, в котором встретились «Ньюкасл» и «Арсенал».
Игра прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» – хозяева победили со счетом 1:0.
Судьбу матча решил гол, забитый на 12 минуте – форвард «Ньюкасла» Александер Исак огорчил вратаря соперника.
Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко вышел на замену на 63-й минуте и получил оценку 6,0 от портала Whoscored.
Чемпионат Англии, 10-й тур. 2 ноября.
Ньюкасл – Арсенал – 1:0
Гол: Исак, 12
Видеообзор матча:
Фотогалерея:
События матча
12’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
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