Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обнародована оценка Зинченко за его первый матч в АПЛ с августа
Англия
02 ноября 2024, 17:31 | Обновлено 02 ноября 2024, 17:47
1319
0

Обнародована оценка Зинченко за его первый матч в АПЛ с августа

2 ноября «Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» в чемпионате Англии

02 ноября 2024, 17:31 | Обновлено 02 ноября 2024, 17:47
1319
0
Обнародована оценка Зинченко за его первый матч в АПЛ с августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 2 ноября, состоялся матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ньюкасл» и «Арсенал».

Встреча прошла на «Сент-Джеймс Парк» – хозяева победили со счетом 1:0.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел на замену на 63-й минуте матча вместо Микеля Мерино и получил оценку 6,0 от портала Whoscored.

Лучшим игроком матча стал защитник «Ньюкасла» Льюис Холл (8,3).

По теме:
Ньюкасл – Арсенал – 1:0. Как сыграл Зинченко? Видео гола и обзор
Известно имя футболиста, которого Аморим хочет забрать у Спортинга
Второе поражение в трех матчах. Арсенал с Зинченко проиграл в АПЛ
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Ньюкасл Ньюкасл - Арсенал Александр Зинченко Льюис Холл
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 02 ноября 2024, 09:46 2
«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри
«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира высказался о долгожданном реванше

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Футбол | 02 ноября 2024, 11:48 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец

Смотрите 3 ноября в 18:00 видеотрансляцию матча 12-го тура УПЛ

«Мы его даже учили...». Названа главная проблема сына Шевченко в сборной
Футбол | 02.11.2024, 11:26
«Мы его даже учили...». Названа главная проблема сына Шевченко в сборной
«Мы его даже учили...». Названа главная проблема сына Шевченко в сборной
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
Теннис | 01.11.2024, 18:32
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
Карпаты – Левый Берег – 3:0. Третья кряду победа Львов. Обзор матча
Футбол | 02.11.2024, 18:10
Карпаты – Левый Берег – 3:0. Третья кряду победа Львов. Обзор матча
Карпаты – Левый Берег – 3:0. Третья кряду победа Львов. Обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Простой парень из Душанбе поставил мировой рекорд
Простой парень из Душанбе поставил мировой рекорд
31.10.2024, 16:09 6
Футбол
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
01.11.2024, 08:43 6
Бокс
Не Месси и Роналду. Определен самый мастерский игрок в истории футбола
Не Месси и Роналду. Определен самый мастерский игрок в истории футбола
02.11.2024, 03:11
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Когда меня носило по ринге – лучший момент с Усиком»
Тайсон ФЬЮРИ: «Когда меня носило по ринге – лучший момент с Усиком»
01.11.2024, 16:06 1
Бокс
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
02.11.2024, 10:01
Теннис
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
01.11.2024, 16:29 15
Футбол
ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице
ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице
02.11.2024, 07:45 6
Футбол
УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
01.11.2024, 21:36 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем