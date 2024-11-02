Обнародована оценка Зинченко за его первый матч в АПЛ с августа

В субботу, 2 ноября, состоялся матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ньюкасл» и «Арсенал».

Встреча прошла на «Сент-Джеймс Парк» – хозяева победили со счетом 1:0.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел на замену на 63-й минуте матча вместо Микеля Мерино и получил оценку 6,0 от портала Whoscored.

Лучшим игроком матча стал защитник «Ньюкасла» Льюис Холл (8,3).