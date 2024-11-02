Англия02 ноября 2024, 17:31 | Обновлено 02 ноября 2024, 17:47
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Обнародована оценка Зинченко за его первый матч в АПЛ с августа
2 ноября «Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» в чемпионате Англии
02 ноября 2024, 17:31 | Обновлено 02 ноября 2024, 17:47
1319
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В субботу, 2 ноября, состоялся матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ньюкасл» и «Арсенал».
Встреча прошла на «Сент-Джеймс Парк» – хозяева победили со счетом 1:0.
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел на замену на 63-й минуте матча вместо Микеля Мерино и получил оценку 6,0 от портала Whoscored.
Лучшим игроком матча стал защитник «Ньюкасла» Льюис Холл (8,3).
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