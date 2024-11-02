Атлетико забуксовал, и уже 24 раза проиграл в этом году, антирекорд близок

Мадридский «Атлетико» в последнем туре Ла Лиги снова огорчил фанатов. На выезде банда Симеоне уступили с минимальным преимуществом в один забитый «Бетису». Атлетико в очередной раз огорчил своих болельщиков и продолжает «буксовать» в чемпионате. Они пока 4 в чемпионате, но могут опуститься еще ниже с таким «прогрессом».

Для «матрасников» это уже 24-й проигрыш в этом году, что равно антирекорду, который «Атлетико» уже ставил в 2021 и 2022 годах. Похоже, история повторяется. С другой точки зрения, для скромного «Атлетико» по меркам других топ клубов вроде «Барселона» или «Реал» победы в чемпионате и выходы в финалы ЛЧ это достаточно солидный результат.

Симеоне во главе клуба с 2012 года. За это время он дважды приводил команду к чемпионству и выводил в финал Лиги чемпионов. Но этот сезон для «матрасников» точно не лучший. Поражения сыплются одно за другим, и, кажется, команде нужно больше, чем просто удача, чтобы изменить ход этого года. Нам остается наблюдать, какое решение примут для прекращения безвыигрышных серий боссы клуба.