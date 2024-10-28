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28 октября 2024, 00:40 | Обновлено 28 октября 2024, 00:59
21
0

Итоги дня Ла Лиги. Бетис ошарашил Атлетико, Осасуна одолела Реал Сосьедад

Вечером 27 октября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Испании

28 октября 2024, 00:40 | Обновлено 28 октября 2024, 00:59
21
0
Итоги дня Ла Лиги. Бетис ошарашил Атлетико, Осасуна одолела Реал Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 октября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Испании.

Бетис ошарашил Атлетико (1:0), Осасуна на выезде одолела Реал Сосьедад (2:0).

Леганес разгромил Сельту (3:0), Хетафе и Валенсия разошлись миром (1:1).

Лидеры Ла Лиги: Барселона (30), Реал (24), Вильярреал (21), Атлетико (20), Бетис, Осасуна (по 18), Атлетик, Мальорка (по 17), Райо Вальекано (16), Севилья (15).

Чемпионат Испании. 11-й тур, 27 октября

Леганес – Сельта – 3:0

Голы: Диего Гарсия, 59, Брашанац, 78, Серхио Гонсалес, 82

Хетафе – Валенсия – 1:1

Голы: Арамбарри, 90 (пен) – Барренчеа, 36

Бетис – Атлетико – 1:0

Гол: Хосе Мария Хименес, 4 (автогол)

Реал Сосьедад – Осасуна – 0:2

Голы: Торро, 23, Будимир, 34

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Мауро Арамбарри (Хетафе).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Барренечеа (Валенсия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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