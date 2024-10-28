Итоги дня Ла Лиги. Бетис ошарашил Атлетико, Осасуна одолела Реал Сосьедад
Вечером 27 октября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Испании
Вечером 27 октября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Испании.
Бетис ошарашил Атлетико (1:0), Осасуна на выезде одолела Реал Сосьедад (2:0).
Леганес разгромил Сельту (3:0), Хетафе и Валенсия разошлись миром (1:1).
Лидеры Ла Лиги: Барселона (30), Реал (24), Вильярреал (21), Атлетико (20), Бетис, Осасуна (по 18), Атлетик, Мальорка (по 17), Райо Вальекано (16), Севилья (15).
Чемпионат Испании. 11-й тур, 27 октября
Леганес – Сельта – 3:0
Голы: Диего Гарсия, 59, Брашанац, 78, Серхио Гонсалес, 82
Хетафе – Валенсия – 1:1
Голы: Арамбарри, 90 (пен) – Барренчеа, 36
Бетис – Атлетико – 1:0
Гол: Хосе Мария Хименес, 4 (автогол)
Реал Сосьедад – Осасуна – 0:2
Голы: Торро, 23, Будимир, 34
События матча
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