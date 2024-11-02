Первое поражение в сезоне. Боруссия Д и Лейпциг сыграли матч Бундеслиги

Состоялся матч чемпионата Германии между Боруссией Дортмунд и Лейпцигом. Победу со счетом 2:1 одержала дортмундская команда, которая нанесла сопернику первое поражение в сезоне Бундеслиги.

Лейпциг остался вторым, но отпустил Баварию на три очка. Боруссия с 16 пунктами поднялась в топ-5.

Чемпионат Германии. 9-й тур

Боруссия Дортмунд – Лейпциг 2:1

Голы: Бейер, 30, Гирасси, 65 – Шешко, 27

Боруссия Д: Майер, Гросс, Джан, Шлоттербек, Бенсебаини, Нмеча, Забитцер (Азхил, 67), Бейер (Кэмпбелл, 90), Брандт, Гиттенс (Мален, 79), Гирасси

Лейпциг: Гулачи, Хенрихс, Клостерманн, Орбан, Геертрюйда, Нуса, Вермерен, Айдара (Кампль, 64), Баумгартнер (Эльмас, 64), Опенда, Шешко (Поульсен, 70)