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Чемпионат Германии
Боруссия Д
02.11.2024 19:30 – FT 2 : 1
РБ Лейпциг
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Украина. Премьер лига
02 ноября 2024, 21:31 | Обновлено 02 ноября 2024, 21:39
235
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Первое поражение в сезоне. Боруссия Д и Лейпциг сыграли матч Бундеслиги

Лейпциг отпускает Баварию в отрыв

02 ноября 2024, 21:31 | Обновлено 02 ноября 2024, 21:39
235
0
Первое поражение в сезоне. Боруссия Д и Лейпциг сыграли матч Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч чемпионата Германии между Боруссией Дортмунд и Лейпцигом. Победу со счетом 2:1 одержала дортмундская команда, которая нанесла сопернику первое поражение в сезоне Бундеслиги.

Лейпциг остался вторым, но отпустил Баварию на три очка. Боруссия с 16 пунктами поднялась в топ-5.

Чемпионат Германии. 9-й тур

Боруссия Дортмунд – Лейпциг 2:1
Голы: Бейер, 30, Гирасси, 65 – Шешко, 27

Боруссия Д: Майер, Гросс, Джан, Шлоттербек, Бенсебаини, Нмеча, Забитцер (Азхил, 67), Бейер (Кэмпбелл, 90), Брандт, Гиттенс (Мален, 79), Гирасси

Лейпциг: Гулачи, Хенрихс, Клостерманн, Орбан, Геертрюйда, Нуса, Вермерен, Айдара (Кампль, 64), Баумгартнер (Эльмас, 64), Опенда, Шешко (Поульсен, 70)

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Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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