Боруссия Д

02.11.2024 19:30 – 23’ 0 : 0
Германия02 ноября 2024, 19:30 |
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Боруссия Дортмунд – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 9-го тура Бундеслиги 2024/25
02 ноября 2024, 19:30 |
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2 ноября состоится матч 9-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и РБ Лейпциг.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
После 9 сыгранных туров РБ Лейпциг с 20 очками занимает второе место в таблице чемпионата Германии. У Боруссии Д 13 пунктов и 8-я позиция.
Боруссия Дортмунд – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на телеканале SetantaSports
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