Боруссия Д

2 ноября состоится матч 9-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и РБ Лейпциг.

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Поединок пройдет на стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

После 9 сыгранных туров РБ Лейпциг с 20 очками занимает второе место в таблице чемпионата Германии. У Боруссии Д 13 пунктов и 8-я позиция.

Боруссия Дортмунд – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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