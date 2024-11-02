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Чемпионат Германии
Боруссия Д
02.11.2024 19:30 – 23 0 : 0
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
02 ноября 2024, 19:30 |
328
0

Боруссия Дортмунд – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 9-го тура Бундеслиги 2024/25

02 ноября 2024, 19:30 |
328
0
Боруссия Дортмунд – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Боруссия Дотмунд

2 ноября состоится матч 9-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и РБ Лейпциг.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

После 9 сыгранных туров РБ Лейпциг с 20 очками занимает второе место в таблице чемпионата Германии. У Боруссии Д 13 пунктов и 8-я позиция.

Боруссия Дортмунд – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на телеканале SetantaSports

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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