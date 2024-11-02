Боруссия Д

2 ноября на «Сигнал Идуна Парк» пройдет матч 9-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Боруссия» (Дортмунд) встретится с «РБ Лейпциг». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Боруссия (Дортмунд)

Команда в прошлом сезоне дошла до финала Лиги чемпионов, и это хотя бы частично компенсирует регресс, продемонстрированный в рамках Бундеслиги. Там черно-желтые потеряли сразу несколько позиций, проиграв спор за 4-е место как раз быкам. И, очевидно, недовольство осталось, ведь в межсезонье избавились и от ветеранов во главе с Ройсом и Хуммельсом, и от Терзича - главным тренером стал Нури Шахин. Но заметных изменений в игре это не принесло, шмели все так же нестабильны. В Лиге чемпионов они разгромили Брюгге и Селтик, забили дважды Реалу - но в итоге в Мадриде уступили 2:5. В Бундеслиге победы на своем поле чередовались с постоянными осечками в гостях - Штутгарту и вовсе уступили 1:5. Но все же крайние матчи стали полным разочарованием. Дошло до поражений Аугсбургу в чемпионате и Вольфсбургу в кубке!

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РБ Лейпциг

Клуб смог продолжать показывать стабильность, достигнутую при Марко Розе. Даже прогресс Штутгарта и Байера не поколебал позиции быков - они остались в квартете лидеров. И снова отправились в Лигу чемпионов, где, правда, пока что выглядят откровенно провально. Хотя там и расписание было сложным: немцы последовательно проиграли Атлетико, Ювентусу и Ливерпулю. При этом в Бундеслиге они остаются достаточно эффективными, и выигрывают львиную часть матчей - исключениями стали встречи с Унионом и Санкт-Паули, где не получалось забивать, и в итоге заканчивали 0:0. Крайние поединки приносили яркие победы: 3:1 с Фрайбургом в Бундеслиге, 4:2 в кубке с Санкт-Паули.

Статистика личных встреч

Все три последних очных поединка были выиграли шмелями. Но они все равно оказались ниже быков в итоговой таблице прошлого сезона.

Прогноз

Букмекерские конторы все же верят в желто-черных. Но, кажется, сейчас гости смогут как минимум не проиграть (коэффициент - 1,7).