Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия Дортмунд – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Боруссия Д
02.11.2024 19:30 - : -
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
02 ноября 2024, 03:19 | Обновлено 02 ноября 2024, 03:20
14
0

Боруссия Дортмунд – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 3 ноября в 19:30 по Киеву

02 ноября 2024, 03:19 | Обновлено 02 ноября 2024, 03:20
14
0
Боруссия Дортмунд – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября на «Сигнал Идуна Парк» пройдет матч 9-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Боруссия» (Дортмунд) встретится с «РБ Лейпциг». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Боруссия (Дортмунд)

Команда в прошлом сезоне дошла до финала Лиги чемпионов, и это хотя бы частично компенсирует регресс, продемонстрированный в рамках Бундеслиги. Там черно-желтые потеряли сразу несколько позиций, проиграв спор за 4-е место как раз быкам. И, очевидно, недовольство осталось, ведь в межсезонье избавились и от ветеранов во главе с Ройсом и Хуммельсом, и от Терзича - главным тренером стал Нури Шахин. Но заметных изменений в игре это не принесло, шмели все так же нестабильны. В Лиге чемпионов они разгромили Брюгге и Селтик, забили дважды Реалу - но в итоге в Мадриде уступили 2:5. В Бундеслиге победы на своем поле чередовались с постоянными осечками в гостях - Штутгарту и вовсе уступили 1:5. Но все же крайние матчи стали полным разочарованием. Дошло до поражений Аугсбургу в чемпионате и Вольфсбургу в кубке!

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

РБ Лейпциг

Клуб смог продолжать показывать стабильность, достигнутую при Марко Розе. Даже прогресс Штутгарта и Байера не поколебал позиции быков - они остались в квартете лидеров. И снова отправились в Лигу чемпионов, где, правда, пока что выглядят откровенно провально. Хотя там и расписание было сложным: немцы последовательно проиграли Атлетико, Ювентусу и Ливерпулю. При этом в Бундеслиге они остаются достаточно эффективными, и выигрывают львиную часть матчей - исключениями стали встречи с Унионом и Санкт-Паули, где не получалось забивать, и в итоге заканчивали 0:0. Крайние поединки приносили яркие победы: 3:1 с Фрайбургом в Бундеслиге, 4:2 в кубке с Санкт-Паули.

Статистика личных встреч

Все три последних очных поединка были выиграли шмелями. Но они все равно оказались ниже быков в итоговой таблице прошлого сезона.

Прогноз

Букмекерские конторы все же верят в желто-черных. Но, кажется, сейчас гости смогут как минимум не проиграть (коэффициент - 1,7).

Прогноз Sport.ua
Боруссия Д
2 ноября 2024 -
19:30
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг не проиграет 1.70 Сделать ставку

По теме:
Боруссия Дортмунд может остаться без основного вратаря
Жирона – Леганес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ливерпуль – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг Боруссия Д - РБ Лейпциг чемпионат Германии по футболу Бундеслига прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
Бокс | 01 ноября 2024, 08:43 5
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри

«Железный Майк» ждет победы британца

ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
Теннис | 01 ноября 2024, 18:32 10
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч

Даяна Ястремская – владелица нового Porsche Macan

ФОТО. Самая красивая футболистка мира поразила образом на Хэллоуин
Футбол | 01.11.2024, 20:55
ФОТО. Самая красивая футболистка мира поразила образом на Хэллоуин
ФОТО. Самая красивая футболистка мира поразила образом на Хэллоуин
ФОТО. Как живёт Стивен Джеррард в Саудовской Аравии. Не хуже Роналду
Футбол | 02.11.2024, 02:58
ФОТО. Как живёт Стивен Джеррард в Саудовской Аравии. Не хуже Роналду
ФОТО. Как живёт Стивен Джеррард в Саудовской Аравии. Не хуже Роналду
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Футбол | 01.11.2024, 08:22
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Климас назвал идеального соперника для Усика после его реванша с Фьюри
Климас назвал идеального соперника для Усика после его реванша с Фьюри
31.10.2024, 23:23 1
Бокс
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
31.10.2024, 09:00 21
Футбол
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
31.10.2024, 13:02 3
Футбол
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
31.10.2024, 22:40 1
Футбол
Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»
Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»
31.10.2024, 08:59 3
Бокс
В Лондоне дали оценку игре Мудрика в кубковом матче с Ньюкаслом
В Лондоне дали оценку игре Мудрика в кубковом матче с Ньюкаслом
31.10.2024, 07:32
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Когда меня носило по ринге – лучший момент с Усиком»
Тайсон ФЬЮРИ: «Когда меня носило по ринге – лучший момент с Усиком»
01.11.2024, 16:06
Бокс
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
31.10.2024, 12:58 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем