Завацкая узнала первую соперницу в квалификации турнира в Дубае

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (103 WTA) 15-го февраля стартует в квалификации турнира WTA в Дубае.
Первой соперницей Завацкой будет 29-летняя Кристина Кучова из Словакии (164 WTA).
Недавно Катарина в составе сборной Украины удачно сыграла на Кубке Федерации.
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Источник — Sport.ua
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