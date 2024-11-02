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02 ноября 2024, 21:34 | Обновлено 02 ноября 2024, 21:38
739
0

Впервые в истории трофей Герда Мюллера вручили двоим футболистам

Кейн и Мбаппе разделили награду. Они назабивали 104 мяча на двоих

02 ноября 2024, 21:34 | Обновлено 02 ноября 2024, 21:38
739
0
Впервые в истории трофей Герда Мюллера вручили двоим футболистам
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

На церемонии «Золотого мяча» – 2024 в Париже произошел исторический момент. Впервые в истории розыгрыша награды трофей Герда Мюллера разделили два футболиста. Лучшими голеадорами сезона стали Кейн и Мбаппе, который тогда еще играл за «ПСЖ». Оба футболиста забили по 52 гола. Напомним, что Мбаппе так же, как и «Реал», бойкотировал церемонию.

Нападающие и в этом сезоне продолжают штамповать голы. Кейн уже забил 15 голов и отдал 7 передач за «Баварию» в 13 матчах. Мбаппе успел провести 14 игр за «Реал», где забил 8 раз и отдал 2 ассиста.

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Золотой мяч лучший бомбардир Гарри Кейн Килиан Мбаппе Muller Trophy Герд Мюллер Бавария Реал Мадрид ПСЖ рекорд
Марк Кужим Источник: Террикон
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