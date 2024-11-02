Впервые в истории трофей Герда Мюллера вручили двоим футболистам

На церемонии «Золотого мяча» – 2024 в Париже произошел исторический момент. Впервые в истории розыгрыша награды трофей Герда Мюллера разделили два футболиста. Лучшими голеадорами сезона стали Кейн и Мбаппе, который тогда еще играл за «ПСЖ». Оба футболиста забили по 52 гола. Напомним, что Мбаппе так же, как и «Реал», бойкотировал церемонию.

Нападающие и в этом сезоне продолжают штамповать голы. Кейн уже забил 15 голов и отдал 7 передач за «Баварию» в 13 матчах. Мбаппе успел провести 14 игр за «Реал», где забил 8 раз и отдал 2 ассиста.