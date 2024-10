Они бойкотировали церемонию ЗМ. В Париже назван лучший клуб 2024 года

​Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Помимо главной индивидуальной награды, также был определен лучший клуб. Им стал Реал Мадрид, который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок УЕФА. Отметим, что сливочные бойкотировали церемонию.

Что касается женщин, то лучшей была признана Барселона.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию церемонии.

Real Madrid is the Men Club of The Year! Congrats @realmadrid 💜🤍 #clubdelannée #ballondor @ChampionsLeague pic.twitter.com/v89myP4XX0

They cannot be stopped, FC Barcelona Femeni is the 2024 Women Club of The Year!



Congrats, @FCBfemeni 💙❤️ #clubdelannée #ballondor @UWCL pic.twitter.com/rYdAwx2ySu