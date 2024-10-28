Они бойкотировали церемонию ЗМ. В Париже назван лучший клуб 2024 года

​Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

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Помимо главной индивидуальной награды, также был определен лучший клуб. Им стал Реал Мадрид, который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок УЕФА. Отметим, что сливочные бойкотировали церемонию.

Что касается женщин, то лучшей была признана Барселона.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию церемонии.