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28 октября 2024, 22:20 | Обновлено 28 октября 2024, 22:43
1913
2

Они бойкотировали церемонию ЗМ. В Париже назван лучший клуб 2024 года

Реал Мадрид, который выиграл и Ла Лигу, и Лигу чемпионов, получил признание

28 октября 2024, 22:20 | Обновлено 28 октября 2024, 22:43
1913
2
Они бойкотировали церемонию ЗМ. В Париже назван лучший клуб 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine

​Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Помимо главной индивидуальной награды, также был определен лучший клуб. Им стал Реал Мадрид, который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок УЕФА. Отметим, что сливочные бойкотировали церемонию.

Что касается женщин, то лучшей была признана Барселона.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию церемонии.

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Реал Мадрид Барселона Золотой мяч лучший клуб
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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u6464u
мабуть тут очевидно , хто виграв ЛЧ той і кращий клуб , для цього цей турнір і проводиться, чи буває по іншому, хто більше занесе )))))
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OKs100
Байер лучший.
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