Они бойкотировали церемонию ЗМ. В Париже назван лучший клуб 2024 года
Реал Мадрид, который выиграл и Ла Лигу, и Лигу чемпионов, получил признание
Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Помимо главной индивидуальной награды, также был определен лучший клуб. Им стал Реал Мадрид, который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок УЕФА. Отметим, что сливочные бойкотировали церемонию.
Что касается женщин, то лучшей была признана Барселона.
Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию церемонии.
Real Madrid is the Men Club of The Year!— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
Congrats @realmadrid 💜🤍 #clubdelannée #ballondor @ChampionsLeague pic.twitter.com/v89myP4XX0
They cannot be stopped, FC Barcelona Femeni is the 2024 Women Club of The Year!— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
Congrats, @FCBfemeni 💙❤️ #clubdelannée #ballondor @UWCL pic.twitter.com/rYdAwx2ySu
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