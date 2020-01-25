Australian Open. Свитолина снова уступила Мугурусе на Шлеме

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В третьем раунде украинка, посеянная под пятым номером, проиграла экс-первой ракетке мира Гарбинье Мугурусе из Испании (№32 WTA).

Australian Open. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 1:6, 2:6

Главный вывод после сегодняшнего матча – Мугуруса возвращает былую игру. То, что она показала в матче против Свитолиной, уже напоминает лучшие времена испанки. И очень жаль, что под такой каток пришлось попасть нашей лучшей теннисистке, пока не набравшей лучшие кондиции.

В первом сете была тотальная деклассация. Ни одного намека на хоть какие-то шансы навязать борьбу, про борьбу за результат речь даже не шла. У Гарбинье получалось абсолютно все: бэкхенд работал не хуже форхенда, игра с лета и полулета была в лучших традициях мужского тенниса, дроп-шоты и те залетали.

До конца первой партии Свитолина так и не пришла в себя, статистика испанки поражала: 11-3 виннерсы/невынужденные, три эйса без двойных, 92% выигранных очков на первой подаче.

Второй сет начался на той же волне. Испанка практически не ошибалась, а Свитолина никак не могла навязать ей затяжные розыгрыши, чтобы хоть как-то вымотать соперницу. Мугуруса повела с брейком 3:1 и только после этого у украинки появились минимальные шансы зацепиться за этот практически проигрышный матч.

В пятом гейме, который продолжался более 6 минут, Элина отыграла пять брейкпоинтов соперницы, наконец-то заставила ее хотя бы немного срывать удары и заслужила победу. Но развить успех не получилось из-за того, что сама Свитолина ошибалась не меньше Мугурусы, а разница успешных действий в атаке была огромной. Также испанка во втором сете стала чаще выходить к сетке, успешность таких действий поражала (10 из 11).

И все же в восьмом гейме Свитолина впервые заработала двойной брейкпоинт на подаче соперницы. Более того, с первого раза украинка должна была решать судьбу гейма, но немного не попала в линию кроссом с бэкхенда. Больше Мугуруса не расслаблялась и уверенно довела матч до победы.

Самое обидное то, что ранее турнир покинули несколько конкуренток Свитолиной за высокие места в мировом рейтинге. По завершении AP было реально вернутся в первую тройку, но не с нашим счастьем.

Также можно констатировать, что Australian Open для украинок вышел провальным. Еще не закончилась первая неделя, а кроме Надежды Киченок в миксте больше никого и не осталось.

Напомним, Мугуруса выбила Свитолину в третьем круге Ролан Гаррос-2019.

Из-за вылета основных конкуренток Свитолина останется в пределах 4-6 мест в мировом рейтинге по завершении турнира.

В четвертом круге Мугуруса сразится против Кики Бертенс из Нидерландов (№10 WTA) или Зарины Дияс из Казахстана (№73 WTA).