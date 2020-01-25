Australian Open. Свитолина снова уступила Мугурусе на Шлеме

Первая ракетка Украины покидает турнир на стадии третьего круга

  • 25.01.2020 11:23
  • 3176 просмотров
  • 27 комментариев
Australian Open. Свитолина снова уступила Мугурусе на Шлеме
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
 
В третьем раунде украинка, посеянная под пятым номером, проиграла экс-первой ракетке мира Гарбинье Мугурусе из Испании (№32 WTA).
 
Australian Open. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 1:6, 2:6
 
Главный вывод после сегодняшнего матча – Мугуруса возвращает былую игру. То, что она показала в матче против Свитолиной, уже напоминает лучшие времена испанки. И очень жаль, что под такой каток пришлось попасть нашей лучшей теннисистке, пока не набравшей лучшие кондиции.
 
В первом сете была тотальная деклассация. Ни одного намека на хоть какие-то шансы навязать борьбу, про борьбу за результат речь даже не шла. У Гарбинье получалось абсолютно все: бэкхенд работал не хуже форхенда, игра с лета и полулета была в лучших традициях мужского тенниса, дроп-шоты и те залетали.
 
До конца первой партии Свитолина так и не пришла в себя, статистика испанки поражала: 11-3 виннерсы/невынужденные, три эйса без двойных, 92% выигранных очков на первой подаче.
 
Второй сет начался на той же волне. Испанка практически не ошибалась, а Свитолина никак не могла навязать ей затяжные розыгрыши, чтобы хоть как-то вымотать соперницу. Мугуруса повела с брейком 3:1 и только после этого у украинки появились минимальные шансы зацепиться за этот практически проигрышный матч.
 
В пятом гейме, который продолжался более 6 минут, Элина отыграла пять брейкпоинтов соперницы, наконец-то заставила ее хотя бы немного срывать удары и заслужила победу. Но развить успех не получилось из-за того, что сама Свитолина ошибалась не меньше Мугурусы, а разница успешных действий в атаке была огромной. Также испанка во втором сете стала чаще выходить к сетке, успешность таких действий поражала (10 из 11). 
 
И все же в восьмом гейме Свитолина впервые заработала двойной брейкпоинт на подаче соперницы. Более того, с первого раза украинка должна была решать судьбу гейма, но немного не попала в линию кроссом с бэкхенда. Больше Мугуруса не расслаблялась и уверенно довела матч до победы.
 
Самое обидное то, что ранее турнир покинули несколько конкуренток Свитолиной за высокие места в мировом рейтинге. По завершении AP было реально вернутся в первую тройку, но не с нашим счастьем.
 
Также можно констатировать, что Australian Open для украинок вышел провальным. Еще не закончилась первая неделя, а кроме Надежды Киченок в миксте больше никого и не осталось.
 
Напомним, Мугуруса выбила Свитолину в третьем круге Ролан Гаррос-2019.
 
Из-за вылета основных конкуренток Свитолина останется в пределах 4-6 мест в мировом рейтинге по завершении турнира.
 
В четвертом круге Мугуруса сразится против Кики Бертенс из Нидерландов (№10 WTA) или Зарины Дияс из Казахстана (№73 WTA). 
 
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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Ukrop
      Ukrop, 25.01.2020 11:48
    +1
    Похоже Свитолиной за престиж и рейтинги не приходится уже думать. Скатится на 30-е место и будет просто выступать и зарабатывать деньги. Лучшие времена позади. Никакого роста.
    Ссылка
    predominator
      predominator, 25.01.2020 11:48
    0
    andrijoooo, 25.01.2020 11:23
    позорище українське
    Позорище ты. Спортсменка входит в топ-5, представляя Украину. Занимается меценатством. Множество благотворительных фондов. Кто ты, чтобы оскорблять ее? Элина всегда начинает сезон тяжело. К итоговому раскачается))
    Ссылка
    Сергей Рыкун
    online
      Сергей Рыкун, 25.01.2020 11:45
    -1
    Зина Седан + Эля Мофилс ~ дружить и не тужить
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    Ukrop
      Ukrop, 25.01.2020 11:43
    +1
    Андрій Ришелюк, 25.01.2020 11:34
    Ну дай Бог всем нашим спортсменам и командам быть таким «позорищем». Будь у нас к примеру футбольная команда, входящая временами в пятерку лучших в мире - этим гордиться можно было бы. Так что не надо этих глупых ругательств. Другое дело (я не первый раз уже это пишу), что по своим объективным данным Свитолина - не топ. И когда она находясь не в лучшем состоянии нарывается на игрока из 2 или даже 3 десятки, но в идеальной форме - это заканчивается проигрышем. Что и было в очередной раз доказано в этом матче. И ничего тут не поделаешь.
    Она в топ 10 не из-за своей силы,а из-за слабости соперниц
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 25.01.2020 11:41
    -3
    Олег Кулініч, 25.01.2020 11:36
    В самому-самому початку другого сета впіймав себе на тому, що вболіваю за іспанку. Таки поїздочки в кацапстан нашої ,,звєзди" десь на рівні моєї підсвідомості зробили свою справу.
    По матчу - раз я уже за Мугурусу - марно вона в'язувалась в боротьбу за четвертий сет другої партії, могло боком вилізти, потрібно було його без боротьби відразу віддати Світоліній. Да, і частіше бити в сторону руки в якій Світоліна тримає ракетку - звідти Єля дуже слабка, я давним-давно те замітив
    Пардон, за п'ятий сет другої партії
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 25.01.2020 11:39
    +2
    Мугуруса просто розмазала Світоліну по корту!
    Не гра а сльози..... ні мізків, ні волі до перемоги - один Менфіс тільки і остався... нічого, він у ліжечку утіше.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 25.01.2020 11:37
    +6
    Удивляться поражению не стоит-Мугуруса была первой ракеткой мира,два раза выигрывала турниры большого шлема,один раз была в финале турнира большого шлема, настрой у Мугурусы сегодня был запредельный,глаза просто бешенные и всё у неё в корт ложилось,когда нужно было
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 25.01.2020 11:36
    +1
    В самому-самому початку другого сета впіймав себе на тому, що вболіваю за іспанку. Таки поїздочки в кацапстан нашої ,,звєзди" десь на рівні моєї підсвідомості зробили свою справу.
    По матчу - раз я уже за Мугурусу - марно вона в'язувалась в боротьбу за четвертий сет другої партії, могло боком вилізти, потрібно було його без боротьби відразу віддати Світоліній. Да, і частіше бити в сторону руки в якій Світоліна тримає ракетку - звідти Єля дуже слабка, я давним-давно те замітив
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 25.01.2020 11:35
    +11
    Мугуруса змела просто Елю з корту як локомотив пожовклий листок з колії, як кажуть без шансів..
    Гарбіння, нажаль, була сьогодні неперевершена і дуже вмотивованою та показала дуже класну гру і заслужено перемогла !!!
    Сподіваюсь, що і наші тенісистки будуть показувати такі прекрасні ігри і перемагати у топів.., а поки що тренуватись, тренуватись і ще раз тренуватись ...
    Дякую за гру !!!
    Ссылка
    Андрій Ришелюк
      Андрій Ришелюк, 25.01.2020 11:34
    +13
    andrijoooo, 25.01.2020 11:23
    позорище українське
    Ну дай Бог всем нашим спортсменам и командам быть таким «позорищем». Будь у нас к примеру футбольная команда, входящая временами в пятерку лучших в мире - этим гордиться можно было бы. Так что не надо этих глупых ругательств. Другое дело (я не первый раз уже это пишу), что по своим объективным данным Свитолина - не топ. И когда она находясь не в лучшем состоянии нарывается на игрока из 2 или даже 3 десятки, но в идеальной форме - это заканчивается проигрышем. Что и было в очередной раз доказано в этом матче. И ничего тут не поделаешь.
    Ссылка
    Wvc
      Wvc, 25.01.2020 11:34
    -1
    axylinam, 25.01.2020 11:28
    У Свитолиной мяч опять еле еле летел,шансы стать первой ракеткой мира в этом году практически равны нулю,на итоговый турнир тоже будет сложно попасть,если Элина наберёт нормальную физическую форму,то останется в десятке сильнейших по итогам года,что тоже очень хорошо
    Какая первая ракетка? Поже слова бабушки Вильямс пророческие насчёт Свитолиной и ТБШ...
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.01.2020 11:34
    0
    Сподіваємось, що
    на Кубку Кремля
    українки Світоліна та Ястремська
    покажуть свій найкращий рівень тенісу!
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 25.01.2020 11:32
    +16
    Гра Еліни завжди була простіше простого. Але цього року це просто треш. Навіть ноунейми в перших раунддах цікавіше виглядали. Тупе перекидання, ще й з величезним браком. Теніс третьої сотні
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    Reddit Video
    online
      Reddit Video, 25.01.2020 11:31
    +4
    Мдяя, что то быстро наши кремлевские звездочки повылетали..
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    fedd1979
    fedd1979, 25.01.2020 11:30
    +10
    Ще якщо Мугуруса вибиває на грунті чи траві, де в неї найбільші успіхи, то куди не шло. А на харді... Якесь шапіто, а не 5-а ракетка світу. Вже два роки. Та й Ястремська туди ж - примудритися програти пенсіонерці, яку без проблем винесли наступного кола. Шото наші "зірки" не того...
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 25.01.2020 11:30
    +2
    При її стилі гри, вона може розраховувати на щось тільки на дуже повільному харді,або грунті. А при безпомилковій грі Кукурудзи, вона фізично не могла встояти! Якось так...((
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    Wvc
      Wvc, 25.01.2020 11:29
    +5
    Тут мене минулого разу замінусовали, коли написав, що якось преграла Девіс. Що зараз скажете, коли трапилась більш менш пристойна по рівню і фізичних даних, не порівнюючи з минулою дюймовочкою. Зараз крім лупіння по центру і метрових аутів і згадати щось важко. І це з 19 номером вта, який рівень гри? Мінусуйте далі, добре якщо до кінця року в топ 30 лишиться, з такою грою.
    Ссылка
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 25.01.2020 11:28
    +4
    Як казали моя прабабця:-НІЩО!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    VolodymyrF
      VolodymyrF, 25.01.2020 11:28
    +5
    Не филюйтеся, Еля тільки починає підготовку до підсумкового )
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    axylinam
    online
      axylinam, 25.01.2020 11:28
    +1
    У Свитолиной мяч опять еле еле летел,шансы стать первой ракеткой мира в этом году практически равны нулю,на итоговый турнир тоже будет сложно попасть,если Элина наберёт нормальную физическую форму,то останется в десятке сильнейших по итогам года,что тоже очень хорошо
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 25.01.2020 11:32
    +16
    Гра Еліни завжди була простіше простого. Але цього року це просто треш. Навіть ноунейми в перших раунддах цікавіше виглядали. Тупе перекидання, ще й з величезним браком. Теніс третьої сотні
    Ссылка
    Андрій Ришелюк
      Андрій Ришелюк, 25.01.2020 11:34
    +13
    andrijoooo, 25.01.2020 11:23
    позорище українське
    Ну дай Бог всем нашим спортсменам и командам быть таким «позорищем». Будь у нас к примеру футбольная команда, входящая временами в пятерку лучших в мире - этим гордиться можно было бы. Так что не надо этих глупых ругательств. Другое дело (я не первый раз уже это пишу), что по своим объективным данным Свитолина - не топ. И когда она находясь не в лучшем состоянии нарывается на игрока из 2 или даже 3 десятки, но в идеальной форме - это заканчивается проигрышем. Что и было в очередной раз доказано в этом матче. И ничего тут не поделаешь.
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 25.01.2020 11:35
    +11
    Мугуруса змела просто Елю з корту як локомотив пожовклий листок з колії, як кажуть без шансів..
    Гарбіння, нажаль, була сьогодні неперевершена і дуже вмотивованою та показала дуже класну гру і заслужено перемогла !!!
    Сподіваюсь, що і наші тенісистки будуть показувати такі прекрасні ігри і перемагати у топів.., а поки що тренуватись, тренуватись і ще раз тренуватись ...
    Дякую за гру !!!
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 25.01.2020 11:26
    +11
    Додому, до хати, бо ще в кремлі грати!
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 25.01.2020 11:30
    +10
    Ще якщо Мугуруса вибиває на грунті чи траві, де в неї найбільші успіхи, то куди не шло. А на харді... Якесь шапіто, а не 5-а ракетка світу. Вже два роки. Та й Ястремська туди ж - примудритися програти пенсіонерці, яку без проблем винесли наступного кола. Шото наші "зірки" не того...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 25.01.2020 11:28
    +10
    Гарбінья провела блискучий матч, 31/9 вінерси/невимушені. Але незрозуміло, за рахунок чого Еліна збиралася з нею боротися. Навіть коли ближче до кінця другого сета в іспанки пішов деякий спад, бо неможливо на таких швидкостях грати постійно, Світоліна фактично нічого не протиставила.
    Чотири матчі нового сезону - два розгроми. І вже без усяких травм. З підготовкою в міжсезоння явно було щось не так. Чи то Багдатіс так не вписався?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 25.01.2020 11:37
    +6
    Удивляться поражению не стоит-Мугуруса была первой ракеткой мира,два раза выигрывала турниры большого шлема,один раз была в финале турнира большого шлема, настрой у Мугурусы сегодня был запредельный,глаза просто бешенные и всё у неё в корт ложилось,когда нужно было
    Ссылка
    andrijoooo
      andrijoooo, 25.01.2020 11:27
    +6
    хай треніруеться тепер на іграх за збірну там її контингент зібрався по її рівню
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    Wvc
      Wvc, 25.01.2020 11:29
    +5
    Тут мене минулого разу замінусовали, коли написав, що якось преграла Девіс. Що зараз скажете, коли трапилась більш менш пристойна по рівню і фізичних даних, не порівнюючи з минулою дюймовочкою. Зараз крім лупіння по центру і метрових аутів і згадати щось важко. І це з 19 номером вта, який рівень гри? Мінусуйте далі, добре якщо до кінця року в топ 30 лишиться, з такою грою.
    Ссылка
    VolodymyrF
      VolodymyrF, 25.01.2020 11:28
    +5
    Не филюйтеся, Еля тільки починає підготовку до підсумкового )
    Ссылка
    Reddit Video
    online
      Reddit Video, 25.01.2020 11:31
    +4
    Мдяя, что то быстро наши кремлевские звездочки повылетали..
    Ссылка
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 25.01.2020 11:28
    +4
    Як казали моя прабабця:-НІЩО!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    yuryan
    online
    yuryan, 25.01.2020 11:27
    +4
    Clyde С., 25.01.2020 11:26
    Додому, до хати, бо ще в кремлі грати!
    Напевно таки так... прийдеться знову боротись за очки з Кремля....
    Ссылка
    andrijoooo
      andrijoooo, 25.01.2020 11:24
    +4
    ії ше 10 тренерів в команді не поможе.бо зазвізделась а на гру забила
    Ссылка
    shevsen
      shevsen, 25.01.2020 11:27
    +3
    Clyde С., 25.01.2020 11:26
    Додому, до хати, бо ще в кремлі грати!
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 25.01.2020 11:39
    +2
    Мугуруса просто розмазала Світоліну по корту!
    Не гра а сльози..... ні мізків, ні волі до перемоги - один Менфіс тільки і остався... нічого, він у ліжечку утіше.
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 25.01.2020 11:36
    +2
    В самому-самому початку другого сета впіймав себе на тому, що вболіваю за іспанку. Таки поїздочки в кацапстан нашої ,,звєзди" десь на рівні моєї підсвідомості зробили свою справу.
    По матчу - раз я уже за Мугурусу - марно вона в'язувалась в боротьбу за четвертий сет другої партії, могло боком вилізти, потрібно було його без боротьби відразу віддати Світоліній. Да, і частіше бити в сторону руки в якій Світоліна тримає ракетку - звідти Єля дуже слабка, я давним-давно те замітив
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 25.01.2020 11:30
    +2
    При її стилі гри, вона може розраховувати на щось тільки на дуже повільному харді,або грунті. А при безпомилковій грі Кукурудзи, вона фізично не могла встояти! Якось так...((
    Ссылка
    Ukrop
      Ukrop, 25.01.2020 11:48
    +1
    Похоже Свитолиной за престиж и рейтинги не приходится уже думать. Скатится на 30-е место и будет просто выступать и зарабатывать деньги. Лучшие времена позади. Никакого роста.
    Ссылка
    Ukrop
      Ukrop, 25.01.2020 11:43
    +1
    Андрій Ришелюк, 25.01.2020 11:34
    Ну дай Бог всем нашим спортсменам и командам быть таким «позорищем». Будь у нас к примеру футбольная команда, входящая временами в пятерку лучших в мире - этим гордиться можно было бы. Так что не надо этих глупых ругательств. Другое дело (я не первый раз уже это пишу), что по своим объективным данным Свитолина - не топ. И когда она находясь не в лучшем состоянии нарывается на игрока из 2 или даже 3 десятки, но в идеальной форме - это заканчивается проигрышем. Что и было в очередной раз доказано в этом матче. И ничего тут не поделаешь.
    Она в топ 10 не из-за своей силы,а из-за слабости соперниц
    Ссылка
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