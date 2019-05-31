Свитолина покидает Ролан Гаррос, уступив Мугурусе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№9 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции.

В третьем круге украинка в двух сетах уступила испанке Гарбинье Мугурусе (№19 WTA).

Ролан Гаррос. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3:6, 3:6

Начало первого сета слегка удивило. У Свитолиной вообще не шла подача, она отдавала свои геймы с необычайной простотой. По итогу первой партии Элина подала 36% первой и выиграла всего... 7 очков в пяти своих геймах. Более того, в четырех из них украинка брала по одному розыгрышу.

Поначалу этот ужас удавалось компенсировать игрой на приеме. Все же, некоторые другие компоненты сегодня были немного лучше. Иногда получалось активничать, иногда – хорошо перестреливать Мугурусу на задней линии. Но это не могло длиться вечно. Как только у испанки прорезалась мощнейшая первая подача в конце восьмого гейма, она сразу же захватила инициативу. Проще говоря, при той игре, которая была на корте, это был приговор в первом сете. Далее последовал тройной сетбол и все быстро закончилось.

Во второй партии первая подача Свитолиной внезапно вернулась, но Муругуса не сбавила обороты. До четвертого гейма шла равная борьба, после чего Элине удалось отыграть пару брейкпоинтов, а потом уже самой заработать тройной, успешно его реализовав. Казалось, что долгожданный перелом случился, оставалось только удачно подать. К сожалению, опытная Гарбинье не далась, на больше-меньше она сделала обратный брейк, после чего Свитолина сникла и взяла всего 4 очка за последние 3 гейма.

Поражение полностью по игре, Мугуруса в последнее время прибавила, да и в Париже она всегда играла неплохо (6-0 в матчах третьего круга). Далее травяной сезон, во время которого Элине не так много защищать и лучше посвятить себя полному восстановлению от травмы. Спасать этот сезон будет очень тяжело, но здоровье на первом месте.

В четвертом круге Мугуруса сразится против Слован Стивенс (№7 WTA) или Полоны Херцог (№71 WTA).