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Свитолина покидает Ролан Гаррос, уступив Мугурусе

Первая ракетка Украины проиграла испанке в двух сетах

  • 31.05.2019 17:04
  • 4591 просмотр
  • 47 комментариев
Свитолина покидает Ролан Гаррос, уступив Мугурусе
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№9 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции.
 
В третьем круге украинка в двух сетах уступила испанке Гарбинье Мугурусе (№19 WTA). 
 
Ролан Гаррос. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3:6, 3:6
 
Начало первого сета слегка удивило. У Свитолиной вообще не шла подача, она отдавала свои геймы с необычайной простотой. По итогу первой партии Элина подала 36% первой и выиграла всего... 7 очков в пяти своих геймах. Более того, в четырех из них украинка брала по одному розыгрышу.
 
Поначалу этот ужас удавалось компенсировать игрой на приеме. Все же, некоторые другие компоненты сегодня были немного лучше. Иногда получалось активничать, иногда – хорошо перестреливать Мугурусу на задней линии. Но это не могло длиться вечно. Как только у испанки прорезалась мощнейшая первая подача в конце восьмого гейма, она сразу же захватила инициативу. Проще говоря, при той игре, которая была на корте, это был приговор в первом сете. Далее последовал тройной сетбол и все быстро закончилось.
 
Во второй партии первая подача Свитолиной внезапно вернулась, но Муругуса не сбавила обороты. До четвертого гейма шла равная борьба, после чего Элине удалось отыграть пару брейкпоинтов, а потом уже самой заработать тройной, успешно его реализовав. Казалось, что долгожданный перелом случился, оставалось только удачно подать. К сожалению, опытная Гарбинье не далась, на больше-меньше она сделала обратный брейк, после чего Свитолина сникла и взяла всего 4 очка за последние 3 гейма.
 
Поражение полностью по игре, Мугуруса в последнее время прибавила, да и в Париже она всегда играла неплохо (6-0 в матчах третьего круга). Далее травяной сезон, во время которого Элине не так много защищать и лучше посвятить себя полному восстановлению от травмы. Спасать этот сезон будет очень тяжело, но здоровье на первом месте.
 
В четвертом круге Мугуруса сразится против Слован Стивенс (№7 WTA) или Полоны Херцог (№71 WTA).
 
После турнира Элина может удержаться в первой десятке, на данный момент она занимает седьмое место в онлайн-рейтинге.
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Vladlen
      Vladlen, 31.05.2019 18:06
    -1
    С такой плохой подачей, даже против Мугурусы делать не чего, а еще откуда не возьми появились детские ошибки, прям как в молодости. Теперь пару месяцев можно отдохнуть и подлечить травму, на траве играть нет смысла, с такой игрой. Осталось ждать турниры на харде, может хоть там будет какой то толк.
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 31.05.2019 18:00
    +2
    pass19, 31.05.2019 17:41
    Сегодня просто феерия экспЁрдных мнений, тут тебе и фотки, и на фига вышла, с такой подачей на
    итф пора и сборную припомнили и т.д. А то, что Эля играет с бандажом на опорной ноге, то это для красоты наверное. Ну откуда экспЁрдам знать, что форхенд с открытой правая - толчковая, бекхенд с закрытой правая опорная да еще с выкручиванием колена, зато фоточки вспомнили.
    На жаль сьогодні в темі паломництво "диванних всепропальщиків". Оскільки Еліна читає новини в інтернеті, можу лише уявити чого її чекає. Вона й так постійно скаржиться що її хейтерять, а тут таку "зручну" нагоду на клаві потренуватися народ отримав.
    Невже Кербер і Вознякі теж так рідні вболівальники ображають? Адже їм теж 2019 в актив не занесеш.
    Ніхто з спортсменів не знає що буде завтра, коли настане пік їх кар'єри, коли буде спад, чи настане "2-е, чи 3-є дихання" спортсмена?.
    Відповіді на усі запитання і навіть більше знають лише "диванні експерти"
    П.с. Краще б підтримали Еліну у важку для неї хвилину...
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 31.05.2019 17:57
    +2
    Как я и говорил еще до матча. Без шансов для Элины. Самый неприятный соперник ей достался тут. Раньше четвертьфинала Мугуруса тут не вылетает в Париже, в какой бы форме она не была до этого, всегда на Ролан Гароссе она доходить до второй недели. Неприятнее Мугурусы только Халеп может быть на Ролан Гароссе.
    Ссылка
    ya_3
      ya_3, 31.05.2019 17:55
    0
    Natam69, 31.05.2019 17:34
    Поки що перша. І не йдеться про програш. Я наприклад, нормально прийняла поразку від Азаренко, тому що був добрий теніс. Не в тім річ, що програла. але як.... Тому я теж надіюся, що Даяна швидко потіснить Еліну з першої ракетки.
    Так, час зробить своє і цілком можливо, що невдовзі вже інша тенісистка буде першою в Україні, але я теж не про це, а про те, як в нас обожнюють поливати брудом всіх, хто завдяки своїй праці та старанню домігся більшого, аніж сіра більшість, але проявив звичайну людяну слабкість. Гидко дивитись на це збіговисько шакалів-табакі
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 31.05.2019 17:53
    0
    Stanislav Matusevych, 31.05.2019 17:40
    Вот такого тоже не нужно. Обычная ситуация, когда известный человек и снимается для журналов, и имеет профили в соцсетях, и т.д. И год назад было то же самое, а результаты были. Просто на сайте в последнее время Элины стало слишком много. Не она стала больше времени посвящать околотеннисным делам, а ее фото стало значительно чаще появляться здесь. И это тоже нормально для топовых спортсменов. Проблема значительно глубже, и я постараюсь ее коснуться.
    Можливо ти правий!
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 31.05.2019 17:52
    -1
    Прикро, проте всі маємо констатувати... Травми Еліні на користь не пішли, необхідно було би припинити виступи до ПОВНОГО виздоровлення, й нічого страшного. Але заробила собі повний негатив від прихільників. До кінця сезону вже нічого не поправити, на жаль. Трава не про неі, а закінчення сезону на харді занадто насичене... Рік для Еліни виявився провальним.
    Й зрештою вангую: наступного року Даяна може потіснити Елінку, якщо нічого не трапиться з нею, тьху-тьху, аби не наврочити. Немає постійних зірок, одні заходять, інші сходять, це є життя у спорті.
    Ссылка
    Volk
      Volk, 31.05.2019 17:43
    -5
    Зато теперь будет время ещё по фотографироваться с игроками Реала))
    Ссылка
    pass19
      pass19, 31.05.2019 17:41
    +4
    Сегодня просто феерия экспЁрдных мнений, тут тебе и фотки, и на фига вышла, с такой подачей на
    итф пора и сборную припомнили и т.д. А то, что Эля играет с бандажом на опорной ноге, то это для красоты наверное. Ну откуда экспЁрдам знать, что форхенд с открытой правая - толчковая, бекхенд с закрытой правая опорная да еще с выкручиванием колена, зато фоточки вспомнили.
    Ссылка
    doktor09
      doktor09, 31.05.2019 17:41
    -4
    Похоже всё! Оне зазвездились. Хитрожопая тактика зарабатывания бабла угробила талантливую спортсменку...
    Ссылка
    Олександр Радченко
      Олександр Радченко, 31.05.2019 17:41
    -1
    94-95 год слабое поколение Гаврилова,Путинцева, Жабер ну и Свитолина которая добилась чуть большего
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 31.05.2019 17:40
    +3
    Lazio, 31.05.2019 17:23
    Станіслав, будеш готувати блог-статтю, плізз повна адекватність... я тебе не вчу як писати .. ти сам знаєш... але не роби будь ласка загального популізму і легкості в статті... реально вже набридло... звичайно, можна перегнути палку... але від цього точно український теніс не постраждає... тим паче, не ми Світоліній планку підіймали... пора її спустити на землю... селфіки, фоточки це все добре... круті тачки, високе товариство в. т.ч і арабськи шейхи це теж харашо... але вона впершу чергу спортсменка і на табло висвітлюється синьожовтий з надписом ukr. І до речі, можна і пригадати відмову за збірну... ну то таке.. то я може зі злості... але як на мене досить сюсі пушних відносин... вони цюшкодять нашому спорту..
    Дякую...
    Вот такого тоже не нужно. Обычная ситуация, когда известный человек и снимается для журналов, и имеет профили в соцсетях, и т.д. И год назад было то же самое, а результаты были. Просто на сайте в последнее время Элины стало слишком много. Не она стала больше времени посвящать околотеннисным делам, а ее фото стало значительно чаще появляться здесь. И это тоже нормально для топовых спортсменов. Проблема значительно глубже, и я постараюсь ее коснуться.
    Ссылка
    brutal2015
    brutal2015, 31.05.2019 17:36
    +2
    Ruslan Bojchuk, 31.05.2019 17:23
    флипкенс - мугуруза 2-1
    боновантюр - мугуруза 2-1
    мартич - мугуруза 2-0
    але не важно, думаю теж не погодишься
    Не буду спорить ближайшие матчи Гарбинье нас рассудят.
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 31.05.2019 17:34
    +2
    ya_3, 31.05.2019 17:28
    Нихрена себе - сколько хейтерской троллятины понавылазило! Ану, марш в будку, сявки подшконочные! Не с вашими гнилозубыми чмокальниками рассуждать о теннисе и о том, кто и чего достоин. Элина - первая ракетка Украины и не только на словах, но она - живой человек, и у неё тоже могут быть свои проблемы и оплошности, но в отличии от вас, диванные неудачники, она уже сделала себе имя и достойно представляет нашу страну на самом высоком мировом уровне!
    Поки що перша. І не йдеться про програш. Я наприклад, нормально прийняла поразку від Азаренко, тому що був добрий теніс. Не в тім річ, що програла. але як.... Тому я теж надіюся, що Даяна швидко потіснить Еліну з першої ракетки.
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 31.05.2019 17:33
    +3
    А вообще сегодня рай для всёпропальщиков,
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 31.05.2019 17:32
    +2
    много негативных коментов,думал тоже покритиковать,но вспомните много у нас было таких теннисисток,сейчас хоть есть посмотреть на что,Эля тоже человек и соблазн ей тоже присущ а молодость уходит так что сыграла как сыграла,спасибо,хотелось лучше.
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 31.05.2019 17:32
    +2
    Писав ще раніше, але повторюсь, вважаю що цей рік Еліна по суті пропускає, мабуть це її перший серйозний спад, а може вже і весь потенціал вичерпаний. Так чи інакше вважаю, що вона ще не сказала свого останнього слова, точніше я надіюсь на це, але в кінці року після мінуса 1500 очок за Підсумковий, прийдеться покинути двадцятку.
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    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 31.05.2019 17:31
    0
    Stanislav Matusevych, 31.05.2019 17:13
    Элина не готова сейчас играть на топ-уровне. Насколько в этом виновато колено, вопрос. Я начинаю думать, что отношения с Монфисом также влияют на ее теннис не лучшим образом. Нужно упорядочить свои мысли на этот счет, сейчас в двух словах попробую описать. Монфис - прикольный чувак, но он все-таки раздолбай по жизни. Отношения с Элиной на него влияют положительно: он становится более серьезным, что при его большом теннисном таланте помогает на корте. А Элина - наоборот, она ведь два года находится в топе главным образом не из-за суперталанта (чего нет, того нет), а благодаря своей работоспособности и целеустремленности. Стоит этим качествам чуть размыться - и мы видим то, что видим. Грунт провален, на траве ловить изначально нечего, теперь шансы Элины на Итоговый становятся совсем небольшими.
    А Мугуруса, возможно, возвращается. По крайней мере, на РГ она выглядит уже похожей на саму себя.
    Ну если бы с коленом было все в порядке, она бы играла микст. такой шанс сыграть во франции, с французом, Элина бы не упустила. Она же почти всегда на шлемах играла и пары и микст.
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    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 31.05.2019 17:31
    -4
    тЕНИС большой, прям как в песне....
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    Кирилл Бондаренко
    Кирилл Бондаренко, 31.05.2019 17:30
    0
    Совершенно очевидно,что пошла по на клонной вниз!
    Ограмная благодарность,за итоговый,за выигранные Premier 5,это не слыханные достижения для нашего тенниса,подчеркиваю для нашего,с нашим его уровнем развития.
    Но она прошла свой пик.
    Вот так,когда то мы верили в Долгополова,после 1/4 финала Australian open,но он быстро пошел на дно,хотя выигрывал турнир в Вашингтоне Top-500, в то время когда все были в Лондоне на Олимпиаде.
    Мы подумали что и какой нибудь Шлем будет.
    Вот так и Свитолина,мы слишком много надежд возлогаем на нее.
    Видно,что она перестала развиваться,крайне не стабильна эмоционально,сейчас она о другом совершенно думает,а не о тренировках.
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 31.05.2019 17:29
    0
    Lazio, 31.05.2019 17:23
    Станіслав, будеш готувати блог-статтю, плізз повна адекватність... я тебе не вчу як писати .. ти сам знаєш... але не роби будь ласка загального популізму і легкості в статті... реально вже набридло... звичайно, можна перегнути палку... але від цього точно український теніс не постраждає... тим паче, не ми Світоліній планку підіймали... пора її спустити на землю... селфіки, фоточки це все добре... круті тачки, високе товариство в. т.ч і арабськи шейхи це теж харашо... але вона впершу чергу спортсменка і на табло висвітлюється синьожовтий з надписом ukr. І до речі, можна і пригадати відмову за збірну... ну то таке.. то я може зі злості... але як на мене досить сюсі пушних відносин... вони цюшкодять нашому спорту..
    Дякую...
    Я з тобою не згідний, проблема не в фоточках і тачках, а в таланті і козирах, ну нема в Елі чогось такого, зарахунок чого вона була б краща за інших. От порівняти її хоча б з Халеп чмюи Осакою, ну це ж тенісистки різного рівня. Чи взяти їоча б Квітову, Плішкову, про Серену взагалі мовчу. Не хватає в Елі класу вигравати постійно в топів. Коли не коли виграє, але щоб взяти і 4-5 топів підряд це не про Елю. Тому вона і просідає на 2 неділі мейджора, не хватає фізики на всіх. Для неї однонедільні мастерси це макс що вона може виграти
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    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 31.05.2019 17:11
    +10
    Мне почему-то вспоминается 1999 г., когда Динамо Киев имело очень хорошие шансы выиграть Лигу Чемпионов, но проиграли Баварии в серии, при том, показывали сумасшедшую игру и могли вынести любого соперника. Это я к чему...Свитолина в 2017 имела отличные шансы на Ролан Гаррос. Играла фантастически и была главной фавориткой, но вылетела от Халеп в 1/4, имея все шансы на победу...И теперь, как и с Динамо, мне кажется, уже не будет такого шанса, возможно, никогда...(
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 31.05.2019 17:13
    +8
    Элина не готова сейчас играть на топ-уровне. Насколько в этом виновато колено, вопрос. Я начинаю думать, что отношения с Монфисом также влияют на ее теннис не лучшим образом. Нужно упорядочить свои мысли на этот счет, сейчас в двух словах попробую описать. Монфис - прикольный чувак, но он все-таки раздолбай по жизни. Отношения с Элиной на него влияют положительно: он становится более серьезным, что при его большом теннисном таланте помогает на корте. А Элина - наоборот, она ведь два года находится в топе главным образом не из-за суперталанта (чего нет, того нет), а благодаря своей работоспособности и целеустремленности. Стоит этим качествам чуть размыться - и мы видим то, что видим. Грунт провален, на траве ловить изначально нечего, теперь шансы Элины на Итоговый становятся совсем небольшими.
    А Мугуруса, возможно, возвращается. По крайней мере, на РГ она выглядит уже похожей на саму себя.
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 31.05.2019 17:13
    +6
    Да ладно вам ребята чо накинулись, просто Элина хороший игрок, но не экстра класса, не ужели вы еще ждете от нее победы на шлеме? Поезд ушел и боюсь уже безвозвратно!
    Ссылка
    Антон Корзун
      Антон Корзун, 31.05.2019 17:15
    +5
    Александр Черепанов, 31.05.2019 17:11
    Мне почему-то вспоминается 1999 г., когда Динамо Киев имело очень хорошие шансы выиграть Лигу Чемпионов, но проиграли Баварии в серии, при том, показывали сумасшедшую игру и могли вынести любого соперника. Это я к чему...Свитолина в 2017 имела отличные шансы на Ролан Гаррос. Играла фантастически и была главной фавориткой, но вылетела от Халеп в 1/4, имея все шансы на победу...И теперь, как и с Динамо, мне кажется, уже не будет такого шанса, возможно, никогда...(
    Теж пам'ятаю ту гру ,Халеп тоді сама була в шоці як Світоліна на підносі перемогу віддала,а вигравала кажись 5:1 у другому сеті.
    Ссылка
    oleg 0119
      oleg 0119, 31.05.2019 17:14
    +5
    отказ от сборной ей аукнется еще не раз, теперь будут только травмы и вылет из 10
    и правильно, нечего было придумывать травму когда ее не было
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 31.05.2019 17:11
    +5
    Успел вчера взять Мугурусу за 2.3, был крайне удивлён таким кэфом против никакой Свитолиной.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
      Вячеслав Самойлов, 31.05.2019 17:09
    +5
    Такое ощущение было, что она серьезно не угадала с ракеткой. После ее ударов мяч летел "как плевок", слабо и мягко, максимально удобно для противника. Разница с ударами Мугурусы была очевидной.
    Ссылка
    pass19
      pass19, 31.05.2019 17:41
    +4
    Сегодня просто феерия экспЁрдных мнений, тут тебе и фотки, и на фига вышла, с такой подачей на
    итф пора и сборную припомнили и т.д. А то, что Эля играет с бандажом на опорной ноге, то это для красоты наверное. Ну откуда экспЁрдам знать, что форхенд с открытой правая - толчковая, бекхенд с закрытой правая опорная да еще с выкручиванием колена, зато фоточки вспомнили.
    Ссылка
    anachar
      anachar, 31.05.2019 17:13
    +4
    Печальная картина-стремительное падение!!! Из всех наших девушек хуже всех игрет. Жаль Козлова снялась.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 31.05.2019 17:06
    +4
    Позорненько, одначе. Скільки помилок
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 31.05.2019 17:40
    +3
    Lazio, 31.05.2019 17:23
    Станіслав, будеш готувати блог-статтю, плізз повна адекватність... я тебе не вчу як писати .. ти сам знаєш... але не роби будь ласка загального популізму і легкості в статті... реально вже набридло... звичайно, можна перегнути палку... але від цього точно український теніс не постраждає... тим паче, не ми Світоліній планку підіймали... пора її спустити на землю... селфіки, фоточки це все добре... круті тачки, високе товариство в. т.ч і арабськи шейхи це теж харашо... але вона впершу чергу спортсменка і на табло висвітлюється синьожовтий з надписом ukr. І до речі, можна і пригадати відмову за збірну... ну то таке.. то я може зі злості... але як на мене досить сюсі пушних відносин... вони цюшкодять нашому спорту..
    Дякую...
    Вот такого тоже не нужно. Обычная ситуация, когда известный человек и снимается для журналов, и имеет профили в соцсетях, и т.д. И год назад было то же самое, а результаты были. Просто на сайте в последнее время Элины стало слишком много. Не она стала больше времени посвящать околотеннисным делам, а ее фото стало значительно чаще появляться здесь. И это тоже нормально для топовых спортсменов. Проблема значительно глубже, и я постараюсь ее коснуться.
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 31.05.2019 17:33
    +3
    А вообще сегодня рай для всёпропальщиков,
    Ссылка
    brutal2015
    brutal2015, 31.05.2019 17:14
    +3
    Ruslan Bojchuk, 31.05.2019 17:09
    гра в одну калитку, при тому Габриела зараз не в форми.. (((
    Не согласен Мугуруса в большом порядке и это главная причина поражения Свитолиной.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 31.05.2019 17:14
    +3
    Нічого сказати, крім того що Еля недоліковані і не в ігровому тонусі. На жаль гра на уколах в Америці вилізла боком Еліні. Треба нарешті долікувати те коліно, навіть ціною повного чи часткового пропуску трав'яного сезону. Там буде ще хард.
    Еліні здоров'я.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 31.05.2019 18:00
    +2
    pass19, 31.05.2019 17:41
    Сегодня просто феерия экспЁрдных мнений, тут тебе и фотки, и на фига вышла, с такой подачей на
    итф пора и сборную припомнили и т.д. А то, что Эля играет с бандажом на опорной ноге, то это для красоты наверное. Ну откуда экспЁрдам знать, что форхенд с открытой правая - толчковая, бекхенд с закрытой правая опорная да еще с выкручиванием колена, зато фоточки вспомнили.
    На жаль сьогодні в темі паломництво "диванних всепропальщиків". Оскільки Еліна читає новини в інтернеті, можу лише уявити чого її чекає. Вона й так постійно скаржиться що її хейтерять, а тут таку "зручну" нагоду на клаві потренуватися народ отримав.
    Невже Кербер і Вознякі теж так рідні вболівальники ображають? Адже їм теж 2019 в актив не занесеш.
    Ніхто з спортсменів не знає що буде завтра, коли настане пік їх кар'єри, коли буде спад, чи настане "2-е, чи 3-є дихання" спортсмена?.
    Відповіді на усі запитання і навіть більше знають лише "диванні експерти"
    П.с. Краще б підтримали Еліну у важку для неї хвилину...
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 31.05.2019 17:57
    +2
    Как я и говорил еще до матча. Без шансов для Элины. Самый неприятный соперник ей достался тут. Раньше четвертьфинала Мугуруса тут не вылетает в Париже, в какой бы форме она не была до этого, всегда на Ролан Гароссе она доходить до второй недели. Неприятнее Мугурусы только Халеп может быть на Ролан Гароссе.
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    brutal2015
    brutal2015, 31.05.2019 17:36
    +2
    Ruslan Bojchuk, 31.05.2019 17:23
    флипкенс - мугуруза 2-1
    боновантюр - мугуруза 2-1
    мартич - мугуруза 2-0
    але не важно, думаю теж не погодишься
    Не буду спорить ближайшие матчи Гарбинье нас рассудят.
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    Natam69
    Natam69, 31.05.2019 17:34
    +2
    ya_3, 31.05.2019 17:28
    Нихрена себе - сколько хейтерской троллятины понавылазило! Ану, марш в будку, сявки подшконочные! Не с вашими гнилозубыми чмокальниками рассуждать о теннисе и о том, кто и чего достоин. Элина - первая ракетка Украины и не только на словах, но она - живой человек, и у неё тоже могут быть свои проблемы и оплошности, но в отличии от вас, диванные неудачники, она уже сделала себе имя и достойно представляет нашу страну на самом высоком мировом уровне!
    Поки що перша. І не йдеться про програш. Я наприклад, нормально прийняла поразку від Азаренко, тому що був добрий теніс. Не в тім річ, що програла. але як.... Тому я теж надіюся, що Даяна швидко потіснить Еліну з першої ракетки.
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    u6464u
      u6464u, 31.05.2019 17:32
    +2
    много негативных коментов,думал тоже покритиковать,но вспомните много у нас было таких теннисисток,сейчас хоть есть посмотреть на что,Эля тоже человек и соблазн ей тоже присущ а молодость уходит так что сыграла как сыграла,спасибо,хотелось лучше.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 31.05.2019 17:32
    +2
    Писав ще раніше, але повторюсь, вважаю що цей рік Еліна по суті пропускає, мабуть це її перший серйозний спад, а може вже і весь потенціал вичерпаний. Так чи інакше вважаю, що вона ще не сказала свого останнього слова, точніше я надіюсь на це, але в кінці року після мінуса 1500 очок за Підсумковий, прийдеться покинути двадцятку.
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