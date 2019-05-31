Свитолина покидает Ролан Гаррос, уступив Мугурусе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№9 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции.
В третьем круге украинка в двух сетах уступила испанке Гарбинье Мугурусе (№19 WTA).
Ролан Гаррос. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3:6, 3:6
Начало первого сета слегка удивило. У Свитолиной вообще не шла подача, она отдавала свои геймы с необычайной простотой. По итогу первой партии Элина подала 36% первой и выиграла всего... 7 очков в пяти своих геймах. Более того, в четырех из них украинка брала по одному розыгрышу.
Поначалу этот ужас удавалось компенсировать игрой на приеме. Все же, некоторые другие компоненты сегодня были немного лучше. Иногда получалось активничать, иногда – хорошо перестреливать Мугурусу на задней линии. Но это не могло длиться вечно. Как только у испанки прорезалась мощнейшая первая подача в конце восьмого гейма, она сразу же захватила инициативу. Проще говоря, при той игре, которая была на корте, это был приговор в первом сете. Далее последовал тройной сетбол и все быстро закончилось.
Во второй партии первая подача Свитолиной внезапно вернулась, но Муругуса не сбавила обороты. До четвертого гейма шла равная борьба, после чего Элине удалось отыграть пару брейкпоинтов, а потом уже самой заработать тройной, успешно его реализовав. Казалось, что долгожданный перелом случился, оставалось только удачно подать. К сожалению, опытная Гарбинье не далась, на больше-меньше она сделала обратный брейк, после чего Свитолина сникла и взяла всего 4 очка за последние 3 гейма.
Поражение полностью по игре, Мугуруса в последнее время прибавила, да и в Париже она всегда играла неплохо (6-0 в матчах третьего круга). Далее травяной сезон, во время которого Элине не так много защищать и лучше посвятить себя полному восстановлению от травмы. Спасать этот сезон будет очень тяжело, но здоровье на первом месте.
В четвертом круге Мугуруса сразится против Слован Стивенс (№7 WTA) или Полоны Херцог (№71 WTA).
После турнира Элина может удержаться в первой десятке, на данный момент она занимает седьмое место в онлайн-рейтинге.
Источник — Sport.ua
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итф пора и сборную припомнили и т.д. А то, что Эля играет с бандажом на опорной ноге, то это для красоты наверное. Ну откуда экспЁрдам знать, что форхенд с открытой правая - толчковая, бекхенд с закрытой правая опорная да еще с выкручиванием колена, зато фоточки вспомнили.
Невже Кербер і Вознякі теж так рідні вболівальники ображають? Адже їм теж 2019 в актив не занесеш.
Ніхто з спортсменів не знає що буде завтра, коли настане пік їх кар'єри, коли буде спад, чи настане "2-е, чи 3-є дихання" спортсмена?.
Відповіді на усі запитання і навіть більше знають лише "диванні експерти"
П.с. Краще б підтримали Еліну у важку для неї хвилину...
Й зрештою вангую: наступного року Даяна може потіснити Елінку, якщо нічого не трапиться з нею, тьху-тьху, аби не наврочити. Немає постійних зірок, одні заходять, інші сходять, це є життя у спорті.
итф пора и сборную припомнили и т.д. А то, что Эля играет с бандажом на опорной ноге, то это для красоты наверное. Ну откуда экспЁрдам знать, что форхенд с открытой правая - толчковая, бекхенд с закрытой правая опорная да еще с выкручиванием колена, зато фоточки вспомнили.
Дякую...
боновантюр - мугуруза 2-1
мартич - мугуруза 2-0
але не важно, думаю теж не погодишься
А Мугуруса, возможно, возвращается. По крайней мере, на РГ она выглядит уже похожей на саму себя.
Ограмная благодарность,за итоговый,за выигранные Premier 5,это не слыханные достижения для нашего тенниса,подчеркиваю для нашего,с нашим его уровнем развития.
Но она прошла свой пик.
Вот так,когда то мы верили в Долгополова,после 1/4 финала Australian open,но он быстро пошел на дно,хотя выигрывал турнир в Вашингтоне Top-500, в то время когда все были в Лондоне на Олимпиаде.
Мы подумали что и какой нибудь Шлем будет.
Вот так и Свитолина,мы слишком много надежд возлогаем на нее.
Видно,что она перестала развиваться,крайне не стабильна эмоционально,сейчас она о другом совершенно думает,а не о тренировках.
Дякую...
А Мугуруса, возможно, возвращается. По крайней мере, на РГ она выглядит уже похожей на саму себя.
и правильно, нечего было придумывать травму когда ее не было
итф пора и сборную припомнили и т.д. А то, что Эля играет с бандажом на опорной ноге, то это для красоты наверное. Ну откуда экспЁрдам знать, что форхенд с открытой правая - толчковая, бекхенд с закрытой правая опорная да еще с выкручиванием колена, зато фоточки вспомнили.
Дякую...
Еліні здоров'я.
итф пора и сборную припомнили и т.д. А то, что Эля играет с бандажом на опорной ноге, то это для красоты наверное. Ну откуда экспЁрдам знать, что форхенд с открытой правая - толчковая, бекхенд с закрытой правая опорная да еще с выкручиванием колена, зато фоточки вспомнили.
Невже Кербер і Вознякі теж так рідні вболівальники ображають? Адже їм теж 2019 в актив не занесеш.
Ніхто з спортсменів не знає що буде завтра, коли настане пік їх кар'єри, коли буде спад, чи настане "2-е, чи 3-є дихання" спортсмена?.
Відповіді на усі запитання і навіть більше знають лише "диванні експерти"
П.с. Краще б підтримали Еліну у важку для неї хвилину...
боновантюр - мугуруза 2-1
мартич - мугуруза 2-0
але не важно, думаю теж не погодишься
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