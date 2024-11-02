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Испания
02 ноября 2024, 21:13 | Обновлено 02 ноября 2024, 21:14
359
0

РАФИНЬЯ: «Мы были вынуждены стоять на улице и просить у прохожих еду»

Звезда «Барселоны» вспомнил трудный момент с детства

02 ноября 2024, 21:13 | Обновлено 02 ноября 2024, 21:14
359
0
РАФИНЬЯ: «Мы были вынуждены стоять на улице и просить у прохожих еду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Звездный вингер «Барселоны» Рафинья поделился воспоминаниями о тяжелом моменте из своей жизни:

«Сложный момент в моей жизни? Когда мне было 12 лет, я и мой друг остались грязными после тренировки. В клубе не было душ, а автобус ехал очень долго. Мы были голодны, но у нас не было денег, чтобы купить еду. Поэтому мы были вынуждены стоять на улице и просить у прохожих еду.

Это было немного тяжело, потому что многие не хотели, чтобы их беспокоили. Несколько добрых людей помогли нам, но я понимаю тех, кто нам ничего не дал. Трудно остановиться для кого-нибудь. Мы выглядели как дети, живущие на улице, поэтому вполне нормально, что они немного опасались нас».

В этом сезоне Рафинья провел за «Барселону» в Ла Лиге 11 игр, в которых забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.

Ранее Рафинья рассказал, что был готов уйти из «Барселоны».

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Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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