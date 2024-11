РАФИНЬЯ: «Мы были вынуждены стоять на улице и просить у прохожих еду»

Звездный вингер «Барселоны» Рафинья поделился воспоминаниями о тяжелом моменте из своей жизни:

«Сложный момент в моей жизни? Когда мне было 12 лет, я и мой друг остались грязными после тренировки. В клубе не было душ, а автобус ехал очень долго. Мы были голодны, но у нас не было денег, чтобы купить еду. Поэтому мы были вынуждены стоять на улице и просить у прохожих еду.

Это было немного тяжело, потому что многие не хотели, чтобы их беспокоили. Несколько добрых людей помогли нам, но я понимаю тех, кто нам ничего не дал. Трудно остановиться для кого-нибудь. Мы выглядели как дети, живущие на улице, поэтому вполне нормально, что они немного опасались нас».

В этом сезоне Рафинья провел за «Барселону» в Ла Лиге 11 игр, в которых забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.

Ранее Рафинья рассказал, что был готов уйти из «Барселоны».

🚨🎙️| Raphinha: "A difficult moment in my life? When I was 12 years old, me and my friend left all dirty after finishing a training session. There were no showers in the club, and the bus took a long time to arrive. We were hungry, but we didn't have any money to buy food. So, we… pic.twitter.com/33oewhbx3a