«Чувствуешь себя товаром». Звезда Барселоны сделал откровенное заявление

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья откровенно признался, какие эмоции испытывал летом 2024 года, когда узнал, что каталонцы намерены его продать.

«Я помню, как был в отпуске, отдыхал, и вдруг объявили, что меня собираются продать, в этот момент чувствуешь себя товаром. С нами делают то, что хотят. У нас есть чувство. У нас есть дети.

Я думал о том, чтобы уйти, потому что уверен в своем потенциале, и если меня не хотят, то я уйду. Моя жена верит в меня, мой сын пока не понимает, но поймет. Важные люди в моей жизни верят в меня. Как-то мы с женой обсудили все варианты, чего я могу сделать здесь, ведь у «Барси» у меня был еще контракт на несколько лет. Мы это учитывали.

Я хотел доказать людям, что они зря не верили в меня. Я побеседовал со своими друзьями, с женой еще раз. У нас поменялся тренер, возможно, у него уже есть состав, и, возможно, ты не будешь играть. Но я был спокоен. Через неделю работы он в меня влюбится. Со мной всегда так было, даже в сборной – благодаря упорной работе я в конце концов выходил на поле», – заявил бразилец.

Ранее Рафинья поделился своим мнением по поводу нынешнего наставника «Барселоны» Ханси Флика.