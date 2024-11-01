Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Чувствуешь себя товаром». Звезда Барселоны сделал откровенное заявление
Испания
01 ноября 2024, 08:48 | Обновлено 01 ноября 2024, 08:49
1142
0

«Чувствуешь себя товаром». Звезда Барселоны сделал откровенное заявление

Рафинья признался, что был готов уйти из «Барселоны»

01 ноября 2024, 08:48 | Обновлено 01 ноября 2024, 08:49
1142
0
«Чувствуешь себя товаром». Звезда Барселоны сделал откровенное заявление
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья откровенно признался, какие эмоции испытывал летом 2024 года, когда узнал, что каталонцы намерены его продать.

«Я помню, как был в отпуске, отдыхал, и вдруг объявили, что меня собираются продать, в этот момент чувствуешь себя товаром. С нами делают то, что хотят. У нас есть чувство. У нас есть дети.

Я думал о том, чтобы уйти, потому что уверен в своем потенциале, и если меня не хотят, то я уйду. Моя жена верит в меня, мой сын пока не понимает, но поймет. Важные люди в моей жизни верят в меня. Как-то мы с женой обсудили все варианты, чего я могу сделать здесь, ведь у «Барси» у меня был еще контракт на несколько лет. Мы это учитывали.

Я хотел доказать людям, что они зря не верили в меня. Я побеседовал со своими друзьями, с женой еще раз. У нас поменялся тренер, возможно, у него уже есть состав, и, возможно, ты не будешь играть. Но я был спокоен. Через неделю работы он в меня влюбится. Со мной всегда так было, даже в сборной – благодаря упорной работе я в конце концов выходил на поле», – заявил бразилец.

Ранее Рафинья поделился своим мнением по поводу нынешнего наставника «Барселоны» Ханси Флика.

По теме:
«Этому человеку все мало». Близниченко высказался о скандальном олигархе
Хотел ли Комо подписать Тотти? Фабрегас откровенно ответил
ФОТО. У звездного футболиста Барселоны новая девушка. Очень красивая
Рафинья Диас трансферы трансферы Ла Лиги Барселона чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЕВУШКА ДНЯ. Она увела Энцо Фернандеса из семьи. Кто такая Саша Ферро?
Футбол | 01 ноября 2024, 05:11 4
ДЕВУШКА ДНЯ. Она увела Энцо Фернандеса из семьи. Кто такая Саша Ферро?
ДЕВУШКА ДНЯ. Она увела Энцо Фернандеса из семьи. Кто такая Саша Ферро?

Горячая аргентинская красавица свела полузащитника Челси с ума

ФОТО. Почти голая. Футболистка шокировала своим образом на Хелловин
Футбол | 01 ноября 2024, 04:18 0
ФОТО. Почти голая. Футболистка шокировала своим образом на Хелловин
ФОТО. Почти голая. Футболистка шокировала своим образом на Хелловин

Мэделин Райт решила показать насколько сногсшибательными могут быть футболистки

Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
Футбол | 31.10.2024, 13:58
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Футбол | 31.10.2024, 20:32
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Реал нацелился на мегатрансфер лучшего игрока мира. Приглашает легенда
Футбол | 31.10.2024, 20:23
Реал нацелился на мегатрансфер лучшего игрока мира. Приглашает легенда
Реал нацелился на мегатрансфер лучшего игрока мира. Приглашает легенда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В эконом-режиме и в большинстве. Шахтер выбил Зарю из Кубка страны
В эконом-режиме и в большинстве. Шахтер выбил Зарю из Кубка страны
30.10.2024, 19:52 64
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
31.10.2024, 04:36
Футбол
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
31.10.2024, 07:48 22
Футбол
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
31.10.2024, 22:20 4
Бокс
Конец сказки. Клуб Второй лиги обидно вылетел из Кубка Украины
Конец сказки. Клуб Второй лиги обидно вылетел из Кубка Украины
30.10.2024, 13:57 2
Футбол
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
30.10.2024, 22:07 10
Футбол
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
31.10.2024, 09:00 21
Футбол
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
30.10.2024, 16:49
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем