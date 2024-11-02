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02 ноября 2024, 12:17 | Обновлено 02 ноября 2024, 12:20
633
1

«Очень странно...». Свитолина откровенно рассказала о войне в Украине

Элина пообщалась с зарубежными журналистами

02 ноября 2024, 12:17 | Обновлено 02 ноября 2024, 12:20
633
1
«Очень странно...». Свитолина откровенно рассказала о войне в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина пообщалась с журналистами CNN, где откровенно рассказала о войне в Украине. Элина заявила, что некоторое время провела в Одессе и увидела, что люди в основном привыкли к войне.

«Я увидела, что сейчас Украина – совсем другая страна. Сейчас она переживает очень сложные времена, ведь война длится почти три года. Половина моей семьи еще в Украине: дядя, его семья, моя бабушка все еще в Одессе. Им всем очень тяжело, потому что ракеты прилетают практически каждый день.

Я проводила некоторое время с моей бабушкой и могу сказать, что это очень опасное место. Очень грустно видеть, что люди привыкают к войне. Это очень странно, но я заметила, что люди привыкли к тому, что ракеты падают в 2 километрах от их домов. Очень грустно это видеть», – сказала Элина.

Ранее украинский футболист Александр Зинченко рассказал, как футболисты «Арсенала» реагируют на войну в Украине.

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Элина Свитолина российско-украинская война теннис
Олег Вахоцкий Источник: CNN
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BekXan
Бездіяльність світу цілком очевидна.
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