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  4. «Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
Англия
22 октября 2024, 13:07 | Обновлено 22 октября 2024, 13:41
1404
0

«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине

Украинец показывает различные видео с матчей в Украине во время войны

22 октября 2024, 13:07 | Обновлено 22 октября 2024, 13:41
1404
0
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко признался, как одноклубники реагируют на военные события в Украине. Украинец показывает футболистам лондонцев видео матчей УПЛ.

«Футболисты играют в чемпионате Украины, и вдруг раздается сирена. Всем им нужно скрыться в укрытии. Я показываю эти видео своим партнерам по команде (по «Арсеналу» – прим.), и они не могут поверить, что мы так живем. Это безумье», – заявил Александр.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко в будущем хотел бы возглавить донецкий «Шахтер».

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российско-украинская война Украинская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: The Guardian
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