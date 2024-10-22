«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко признался, как одноклубники реагируют на военные события в Украине. Украинец показывает футболистам лондонцев видео матчей УПЛ.

«Футболисты играют в чемпионате Украины, и вдруг раздается сирена. Всем им нужно скрыться в укрытии. Я показываю эти видео своим партнерам по команде (по «Арсеналу» – прим.), и они не могут поверить, что мы так живем. Это безумье», – заявил Александр.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко в будущем хотел бы возглавить донецкий «Шахтер».