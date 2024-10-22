Зинченко хочет однажды стать тренером Шахтера – The Athletic

Накануне сегодняшнего поединка третьего тура основного этапа Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Шахтером», который состоится в Лондоне, на страницах авторитетного издания The Athletic вышел материал, посвященный 27-летнему фулбеку «канониров» и сборной Украины Александру Зинченко.

В тексте описывается карьерный путь Зинченко – от звезды академии «Шахтера» через скандальный переезд в россию до выступлений в АПЛ за «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Также журналисты отмечают гражданскую позицию Александра, который в свое время не поддался искушению получить большие деньги за трансфер в «Зенит», а также принял решение выступать именно за сборную Украины, хотя россияне пытались сделать все, чтобы привлечь футболиста в свою национальную команду.

Есть в тексте описание и хорошо известных украинским болельщикам обстоятельств ухода Зинченко из «Шахтера», когда клуб поставил футболисту ультиматум о необходимости продления контракта, который не был принят, что и привело к скандальному отъезду таланта в россию.

Интересно, что в концовке материала журналист Джордан Кэмпбелл отмечает следующее: «Зинченко по-прежнему любит «Шахтер» и хочет однажды вернуться туда в качестве тренера».

Впрочем, пока это лишь весьма отдаленная перспектива, так как в средине декабря Зинченко готовится отпраздновать свой лишь 28 день рождения, а потому о завершении карьеры игрока ему задумываться еще достаточно рано.

Напомним, за «Арсенал» Зинченко играет с лета 2022 года. На его счету 70 официальных матчей за «канониров», в которых он отличился 2 голами и 4 ассистами.