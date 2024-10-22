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  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «У нас есть долг перед нашей страной»
Лига чемпионов
22 октября 2024, 10:27 |
162
3

Тарас СТЕПАНЕНКО: «У нас есть долг перед нашей страной»

Капитан «горняков» прекрасно понимает, что происходит в Украине и рассказывает об этом миру

22 октября 2024, 10:27 |
162
3
Тарас СТЕПАНЕНКО: «У нас есть долг перед нашей страной»
shakhtar.com. Тарас Степаненко

Опорный полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко пообщался с английскими журналистами накануне поединка против «Арсенала» в Лондоне в рамках третьего тура основного этапа Лиги чемпионов, который состоится сегодня.

«У нас есть долг перед нашей страной. Мы стараемся конкурировать, делать все возможное, потому что наш народ борется. Ты понимаешь, что в любой момент может случиться что-то плохое. Это чувство всегда внутри тебя. Так что люди, которые живут в мире, иногда не понимают, что такое война. Они видят ее по телевизору, слышат новости, но не осознают этих чувств – гнева, горя».

«Многие люди моего возраста сейчас служат в армии, они защищают страну, оставив свои семьи и детей. Мы понимаем это, и именно поэтому нам выпала честь играть в футбол. Мы можем представлять нашу страну в Европе и мире. Мы можем послать сообщение и размахивать нашим флагом», – сказал Степаненко.

Матч «Арсенал» – «Шахтер» начнется в 22:00 по киевскому времени. К поединку команды подходят с разным количеством набранных очков в турнире: если у «канониров» их 4, то у «горняков» только 1.

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Тарас Степаненко Шахтер Донецк Арсенал - Шахтер Арсенал Лондон Лига чемпионов российско-украинская война
Алексей Сливченко Источник: Standard Sport
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Комментарии 3
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wojsergivan
один вопрос а кто твоя страна у твоего хозяина ахметова англия франция и даже италия а у тебя дебил?
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0
MIRRA
Язиком ви всі такі патріоти!..
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0
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